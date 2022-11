Legende: Bitterer Schicksalsschlag Lucas Hernandez muss das Feld verletzt räumen. IMAGO / PanoramiC

Frankreich: Vorzeitiges WM-Out für Lucas Hernandez

Der amtierende Weltmeister wird die Verletzungshexe einfach nicht los. Nach Christopher Nkunku und Karim Benzema, die bereits vor dem WM-Auftakt Forfait erklären mussten, fällt nun auch Lucas Hernandez aus. Der Abwehrspieler verletzte sich am Dienstag in der Startphase des Auftaktspiels der Franzosen in Katar gegen Australien am rechten Knie. Nach den Untersuchungen herrscht nun Klarheit: Das Kreuzband des 26-jährigen Bayern-Spielers ist gerissen. Fortan wird Frankreich die Mission Titelverteidigung somit mit grosser Wahrscheinlichkeit mit Lucas' Bruder Théo Hernandez (AC Milan) auf der Linksverteidiger-Position angehen.

