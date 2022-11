Legende: Kennen sich auch aus gemeinsamen Barcelona-Zeiten Sergio Busquets und Nationaltrainer Luis Enrique. imago images/Aflosport

Spanien: Busquets führt «La Roja» an

Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique hat am Freitag sein WM-Aufgebot bekannt gegeben. Kopf des Teams ist Sergio Busquets. Der 34-Jährige war schon beim WM-Triumph 2010 in Südafrika dabei und wird die Mannschaft als Captain anführen. Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona soll die jungen Wilden der Spanier führen. Das sind zum Beispiel Pedri, Gavi oder Ansu Fati, der im September nicht zum Kader gehört hatte, nun aber für die Endrunde berücksichtigt wurde. Nicht mit dabei ist hingegen der 36-jährige Sergio Ramos von Paris St-Germain, über dessen Rückkehr zuletzt spekuliert worden war. Bei der WM 2018 war Spanien im Achtelfinal im Elfmeterschiessen an Gastgeber Russland gescheitert. In Katar treffen die Iberer in der Gruppe E auf Deutschland, Costa Rica und Japan.

Kader Spanien Box aufklappen Box zuklappen Tor: Robert Sanchez (Brighton & Hove Albion), David Raya (FC Brentford), Unai Simon (Athletic Bilbao). Verteidigung: Pau Torres (FC Villarreal), Hugo Guillamon (FC Valencia), Jose Gaya (FC Valencia), Jordi Alba (FC Barcelona), Dani Carvajal (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (FC Chelsea), Eric Garcia (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City). Mittelfeld/Angriff: Sergio Busquets (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Koke (Atletico Madrid), Gavi (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Carlos Soler (Paris St. Germain), Pedri (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Pablo Sarabia (Paris St. Germain), Nico Williams (Athletic Bilbao), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Yeremy Pino (FC Villarreal), Dani Olmo (RB Leipzig), Ansu Fati (FC Barcelona), Marco Asensio (Real Madrid).

Argentinien: Verletzter Dybala auch im Aufgebot

Angeführt von Captain Lionel Messi geht Argentinien die Mission WM-Titel in Katar an. Auch der zuletzt am Oberschenkel verletzte Paulo Dybala (AS Roma) gehört zum 26-köpfigen Aufgebot von Nationaltrainer Lionel Scaloni, das am Freitag verkündet wurde. Seit Anfang Oktober hatte der 28-Jährige keine Partie mehr für seinen Klub bestritten. Neben Messi (Paris St. Germain), der seine fünfte und letzte WM spielt, gehört Stürmer Angel Di Maria (Juventus Turin) zu den prominentesten Kräften im Aufgebot. Die Endrunde verpasst hingegen der verletzte Giovanni lo Celso (FC Villarreal). Zum WM-Auftakt trifft der zweifache Weltmeister am 22. November auf Saudi-Arabien.

Kader Argentinien Box aufklappen Box zuklappen Tor: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (FC Villarreal) Verteidigung: Gonzalo Montiel (FC Sevilla), Nahuel Molina (Atletico Madrid), German Pezzella (Betis Sevilla), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolas Otamendi (Benfica Lissabon), Lisandro Martinez (Manchester United), Juan Foyth (FC Villarreal), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuna (FC Sevilla) Mittelfeld/Angriff: Leandro Paredes (Juventus Turin), Guido Rodriguez (Betis Sevilla), Enzo Fernandez (Benfica Lissabon), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alejandro Gomez (FC Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion), Paulo Dybala (AS Rom), Lionel Messi (Paris St. Germain), Angel Di Maria (Juventus Turin), Nicolas Gonzalez (AC Florenz), Joaquin Correa (Inter Mailand), Lautaro Martinez (Inter Mailand), Julian Alvarez (Manchester City).

Niederlande: De Ligt und Depay trotz Fragezeichen dabei

Auch Bondscoach Louis van Gaal liess die Katze am Freitag aus dem Sack. Angeführt wird die niederländische Auswahl von Abwehrchef Virgil van Dijk (FC Liverpool) und Taktgeber Frenkie de Jong vom FC Barcelona. Die EM hatte Van Dijk letztes Jahr wegen einem Kreuzbandriss verpasst. Auch Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt wurde trotz einer Knieverletzung nominiert, ebenso wie Memphis Depay. Hinter dem Angreifer vom FC Barcelona stand wegen einiger Verletzungen ein Fragezeichen, van Gaal hofft aber, dass der Routinier rechtzeitig bis zum Auftaktspiel gegen den Senegal am 21. November fit wird. Die anderen Gegner der Niederlande sind Ecuador und Gastgeber Katar.

Kader Niederlande Box aufklappen Box zuklappen Tor: Justin Bijlow (Feyenoord Rotterdam), Remko Pasveer (Ajax Amsterdam), Andries Noppert (SC Heerenveen). Verteidigung: Mathijs de Ligt (Bayern München), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Virgil van Dijk (FC Liverpool), Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind, Jurrien Timber (beide Ajax Amsterdam), Denzel Dumfries, Stefan de Vrij (beide Inter Mailand), Tyrell Malacia (Manchester United). Mittelfeld/Angriff: Frenkie de Jong, Memphis Depay (beide FC Barcelona), Steven Berghuis, Davy Klaassen, Kenneth Taylor, Steven Bergwijn (alle Ajax Amsterdam), Teun Koopmeiners, Marten de Roon(beide Atalanta Bergamo), Cody Gakpo, Xavi Simons, Luuk de Jong (alle PSV Eindhoven), Vincent Janssen (Royal Antwerpen), Noa Lang (FC Brügge), Wout Weghorst (Besiktas Istanbul).

Senegal: Mané im Kader, aber auch rechtzeitig fit?

Die Mannschaft von Afrikameister Senegal wird von Sadio Mané angeführt. Inwieweit der Bayern-Stürmer nach einer am Dienstag erlittenen Verletzung am Schienbeinköpfchen mittun kann, steht noch nicht fest. Mané ist der unbestrittene Star bei den «Teranga-Löwen». In 92 Länderspielen hat er 33 Tore erzielt und 20 weitere vorbereitet. Er führte Senegal im Februar zunächst zum ersten Triumph beim Afrika-Cup überhaupt und dann im März zur WM. Trainer Aliou Cissé hofft, dass Mané rechtzeitig fit wird.