Legende: Grosse Enttäuschung José Luis Gaya muss verletzungsbedingt aus dem spanischen WM-Camp abreisen. IMAGO / Pressinphoto

Spanien: Gaya muss für die WM passen

Spanien wird die WM in Katar ohne José Luis Gaya in Angriff nehmen müssen. Der Abwehrspieler von Valencia verletzte sich am Mittwoch im Training am rechten Knöchel und wird nicht mehr rechtzeitig fit. Gaya hätte sich wohl mit Barcelonas Jordi Alba um den Stammplatz auf der Position des Linksverteidigers duelliert. Für Gaya hat Trainer Luis Enrique den 19-jährigen Alejandro Balde nachnominiert, der wie Alba bei Barcelona unter Vertrag steht. Spanien greift am kommenden Mittwoch in Doha gegen Costa Rica in die WM ein.