Legende: Stösst wieder zum englischen Team Raheem Sterling. Keystone/ABBIE PARR

England: Sterling wieder in Katar

Die englische Nationalmannschaft kann für die heisse K.o.-Phase der WM in Katar wieder auf Raheem Sterling bauen. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, stösst der wegen einer «Familienangelegenheit» abgereiste Angreifer am Freitag und damit einen Tag vor dem Viertelfinal-Kracher gegen Titelverteidiger Frankreich wieder zum Team von Coach Gareth Southgate. Sterling war am Sonntag aus dem Emirat abgereist, laut BBC sei in Sterlings Haus in London eingebrochen worden, während seine Familie zugegen war. Die Täter seien mutmasslich bewaffnet gewesen.

Portugal: 2 Abgänge vor Viertelfinal

Die verletzten Nuno Mendes und Danilo Pereira haben vor dem Viertelfinal gegen Marokko am Samstag das WM-Quartier der Portugiesen verlassen. Die Defensivspieler kehren nach ihren Verletzungen zu ihrem Klub Paris Saint-Germain zurück. Sie hatten bereits im Achtelfinal gegen die Schweiz gefehlt.

05:09 Video Archiv: Portugal gewinnt das Kampfspiel gegen Uruguay Aus FIFA WM 2022 vom 28.11.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 9 Sekunden.