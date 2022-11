Legende: Verletzte sich im Champions-League-Spiel Timo Werner. IMAGO/Newspix

Deutschland: Werner verpasst die WM

Timo Werner fällt für die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar aus. Der Stürmer von RB Leipzig erlitt am Mittwoch in der Champions League bei Schachtar Donezk einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk und ist bis Ende des Jahres nicht einsatzfähig. Das teilte sein Klub am Donnerstag mit. Für Werner ist die Verletzung ein harter Schlag. Zuletzt hatte er mit drei Toren in den vergangenen drei Ligaspielen zu starker Form gefunden.

England: Sons WM-Teilnahme in Gefahr

Son Heung-min in Diensten Tottenhams zog sich im Champions-League-Spiel gegen Marseille nach einem Zweikampf mit Chancel Mbemba eine Fraktur unter dem linken Auge zu. Der Südkoreaner prallte mit der Schulter des Kongolesen zusammen und ging in der 27. Minute benommen vom Platz. Wie der Klub via Twitter bekanntgab, wird Son nun operiert, um die Fraktur zu stabilisieren. Tottenham nennt keinen Termin für die Rückkehr des Südkoreaners. Sein Land kämpft an der WM mit Portugal, Uruguay und Ghana um den Einzug in die K.o.-Phase. Ein Turnier ohne Son wäre für Südkorea ein herber Rückschlag.