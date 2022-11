Legende: Tritt in die Fussstapfen von Alex Tachie-Mensah Der St. Galler Akteur Lawrence Ati Zigi darf ebenfalls mit Ghana an die WM. KEYSTONE/Urs Flüeler

Ghana: FCSG-Goalie reist nach Katar

St. Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi steht im Aufgebot von Ghana für die WM in Katar. Der 25-Jährige schaffte es als einer von drei Torhütern ins 26-Mann-Kader der Westafrikaner. Zigis Chancen auf einen Einsatz am Donnerstag im letzten Testspiel gegen die Schweiz und dann in der WM-Gruppenphase gegen Portugal, Südkorea und Uruguay scheinen besser als auch schon, nachdem er sich mit zuletzt starken Leistungen in der Super League für ein WM-Aufgebot empfohlen hat.

Frankreich: Kimpembe fällt aus – Disasi rückt nach

Titelverteidiger Frankreich wird kurz vor dem Beginn der WM in Katar weiter vom Verletzungspech verfolgt. Innenverteidiger Presnel Kimpembe (PSG) fällt für die Endrunde aus, Nationaltrainer Didier Deschamps muss damit auf einen weiteren Star verzichten. Kimpembe habe sich von einer Achillessehnenverletzung «nicht ausreichend erholt», wie der französische Verband am Montag mitteilte. Er wird durch Axel Disasi von der AS Monaco ersetzt. Auch die Schlüsselspieler Paul Pogba und N'Golo Kante fehlen Frankreich bei der WM verletzungsbedingt.

