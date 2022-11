Das läuft am Dienstag an der WM

Legende: Steht vor seiner 5. WM Lionel Messi greift am Dienstag mit Argentinien ins Turnier ein. Keystone/Jorge Saenz

In den Gruppen A und B haben die Teams den ersten Drittel ihres Vorrunden-Pensums absolviert. Am Dienstag starten die Gruppen C und D in Katar ins WM-Turnier. Mit Argentinien und Titelverteidiger Frankreich greifen zwei Top-Nationen ins Geschehen ein. Ebenfalls ein Auge muss auf die Dänen geworfen werden. Denn diese haben an der EURO und in der WM-Quali überzeugt.

11:00 Uhr: Argentinien – Saudi-Arabien (Gruppe C)

Lusail Stadium, Lusail

10:30 Uhr auf SRF zwei

Wie an jeder WM gehört Argentinien zu den Mitfavoriten auf den Titel. Der zweifache Weltmeister (1978 und 1986) wartet nun aber schon seit 36 Jahren auf den nächsten Triumph. Für Lionel Messi wird es der letzte Tanz auf der WM-Bühne sein. Der 35-Jährige wünscht sich nichts mehr, als der «Albiceleste» den Titel zu schenken. Im Auftaktspiel gegen Aussenseiter Saudi-Arabien sind 3 Punkte Pflicht. In der Hauptprobe für diesen Match schenkten die Argentinier den Vereinigten Arabischen Emiraten in einem Testspiel letzte Woche gleich 5 Tore ein.

14:00 Uhr: Dänemark – Tunesien (Gruppe D)

Education City Stadium, Al-Rayyan

13:30 Uhr auf SRF zwei

Es gibt nicht viele Mannschaften, die in den letzten eineinhalb Jahren erfolgreicher Fussball spielten als die Dänen. An der EM 2021 erreichten sie den Halbfinal, in der WM-Quali gewannen sie die ersten 8 Spiele mit dem Torverhältnis von 27:0 (!) und schafften den Sprung nach Katar vorzeitig. Es gibt nicht wenige, die den Dänen in der Gruppe mit Titelverteidiger Frankreich Platz 1 zutrauen. Am Dienstagnachmittag gegen Tunesien ist das Team von Kasper Hjulmand Favorit. Diese Partie wird auch die Rückkehr von Christian Eriksen auf die ganz grosse Fussball-Bühne sein.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Im SRF-Studio in Zürich werden Sie am Dienstag ab 10:30 Uhr von Moderator Lukas Studer und Expertin Nora Häuptle durch den reich befrachteten WM-Tag geführt.

17:00 Uhr: Mexiko – Polen (Gruppe C)

Stadium 974, Doha

16:30 Uhr auf SRF zwei

Für beide Teams kommt dieser Partie grosse Bedeutung zu. Hinter Gruppenfavorit Argentinien und vor Aussenseiter Saudi-Arabien dürften sich Mexiko und Polen in der Gruppe C um den zweiten Platz in den Achtelfinals streiten. Polen mit Stürmerstar Robert Lewandowski bestreitet seine 4. WM in diesem Jahrtausend. Die Gruppenphase hat man in dieser Zeit nie überstanden (letztmals 1986). Ganz anders Mexiko: Die Lateinamerikaner sind zum 8. Mal in Folge an der WM dabei. Bei den letzten 7 Teilnahmen überstand «El Tri» immer die Vorrunde – und schied jedes Mal im Achtelfinal aus.

20:00 Uhr: Frankreich – Australien (Gruppe D)

Al-Janoub Stadium, Al-Wakrah

19:30 Uhr auf SRF zwei

Für Frankreich und Australien kommt es in Katar zum Déjà-vu. Bereits vor 4 Jahren an der WM in Russland waren die beiden Nationen der gleichen Gruppe zugelost worden (wie auch Dänemark). Damals trafen die Teams ebenfalls im 1. Spiel aufeinander. Frankreich setzte sich dank einem australischen Eigentor in der 81. Minute mit 2:1 durch. «Les Bleus» mussten jüngst den Ausfall von Starstürmer Karim Benzema verkraften – zuvor hatten andere Teamstützen passen müssen. Trotzdem wäre es eine grosse Überraschung, sollten die Australier punkten.