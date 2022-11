Das läuft am Freitag an der WM

Mittlerweile haben sämtliche 32 Teams ihr erstes Gruppenspiel absolviert. Der Freitag markiert den Startschuss zur 2. Runde der Gruppenphase. In der Gruppe A möchte Gastgeber Katar eine Reaktion auf den schwachen Auftritt im Eröffnungsspiel zeigen. In der Gruppe B könnte England die vorzeitige Achtelfinal-Quali bereits perfekt machen.

11:00 Uhr: Wales - Iran (Gruppe B)

Ahmad Bin Ali Stadium, Al-Rayyan

10:30 Uhr auf SRF zwei

Die Waliser belohnten sich gegen die USA nach einer guten 2. Halbzeit mit einem Punktgewinn. Wollen Gareth Bale und Co. ihre Chancen auf ein Weiterkommen wahren, ist ein Sieg gegen den Iran Pflicht. Die Iraner gingen in ihrem Startspiel gegen England gleich mit 2:6 unter und kamen dabei noch glimpflich davon. Für Schlagzeilen hatte die Equipe vom Persischen Golf speziell vor dem Anpfiff gesorgt, als die Nationalspieler als Protest gegen das heimische Regime das Singen der Nationalhymne verweigerten.

14:00 Uhr: Katar - Senegal (Gruppe A)

Al-Thumama Stadium, Doha

13:30 Uhr auf SRF zwei

Als die WM am vergangenen Sonntag eröffnet wurde, hinterliess Katar einen zwiespältigen Eindruck. Auf dem Rasen agierte der Gastgeber gegen Ecuador erschreckend schwach, erspielte sich kaum Chancen und zog gegen die Südamerikaner verdient mit 0:2 den Kürzeren. Auch auf den Rängen des Al-Bayt Stadiums in Al-Khor spielte sich Seltsames ab. Nach der Pause präsentierte sich das weite Rund halb leer, viele einheimische Zuschauer hielt es nicht mehr länger auf den Sitzen.

Mit Senegal trifft Katar im 2. Spiel ebenfalls auf einen Verlierer des 1. Spieltags. Heisst für beide Nationen: Verlieren verboten, sonst ist der Traum vom Achtelfinal bereits vor dem letzten Gruppenspieltag ausgeträumt.

17:00 Uhr: Niederlande - Ecuador (Gruppe A)

Khalifa International Stadium, Al-Rayyan

16:30 Uhr auf SRF zwei

Für die Konkurrenz angsteinflössend war der erste Auftritt der Niederländer gegen den Senegal nicht. Und doch hat «Oranje» letzten Endes einen Weg gefunden, siegreich in die WM zu starten. Zwei späte Treffer durch Cody Gakpo und Davy Klaassen bescherten der Niederlande den 2:0-Erfolg. Am Freitag geht es für die «Elftal» weiter gegen Ecuador, das fast schon im Schongang gegen Katar reüssierte. Gespannt sein darf man auf Enner Valencia, der gegen den Gastgeber beide Tore für die Südamerikaner erzielte und auch sonst an jeder gefährlichen Aktion beteiligt war.

20:00 Uhr: England - USA (Gruppe B)

Al-Bayt Stadium, Al-Khor

19:30 Uhr auf SRF zwei

«It's coming home», lautete das Fazit vieler englischer Fans nach dem furiosen WM-Start gegen den Iran. Angeführt von einem berauschenden Jude Bellingham überrannten die «Three Lions» einen über weite Strecken überforderten Iran. 6 Treffer gegen ein Team, das für eine sehr kompakte Defensive bekannt ist. Ein Leistungsausweis, der sich sehen lassen kann. Mit den USA wartet nun ein Gegner mit einem komplett anderen Spielstil auf England. In ihrem ersten Spiel gegen Wales haben die US-Amerikaner besonders in der 1. Halbzeit gezeigt, dass sie durchaus spielfreudig sind. Dennoch steigen die Engländer als Favorit in die Partie. Gewinnt das Team von Trainer Gareth Southgate auch gegen die USA, wäre der Einzug in die K.o.-Phase vorzeitig gesichert.