Das läuft am Sonntag an der WM

Legende: Müssen sie weiter zittern? Die deutschen Fans in Katar. Keystone/EPA/Rolex Dela Pena

Mit Deutschland steht in der Gruppe E einer der absoluten Turnier-Favoriten bereits vor dem 2. Spiel an der WM in Katar gehörig unter Druck. Ausgerechnet Spanien, bei seiner Auftakt-Gala heiss gelaufen, stellt sich dem Weltmeister von 2014 in den Weg. In der Gruppe F muss Kroatien liefern, während Belgien bereits die K.o.-Phase klar machen kann.

11:00 Uhr: Japan – Costa Rica (Gruppe E)

Ahmad Bin Ali Stadium, Al-Rayyan

10:30 Uhr auf SRF zwei

Beim historischen 2:1 gegen Deutschland hatte Japan-Trainer Hajime Moriyasu bei 0:1-Rückstand in der Halbzeit auf eine Fünferabwehrkette umgestellt – eine Massnahme, die das Spiel letztlich drehte. Die taktische Variabilität soll auch am Sonntag gegen Aussenseiter Costa Rica das grosse Plus des viermaligen Asienmeisters sein. «Wir sind für unsere Gegner schwer zu verstehen», meinte Linksverteidiger Yuto Nagatomo. Ein weiterer Sieg könnte die «Blue Samurai» bereits vorzeitig in die K.o.-Runde führen. Die Zentralamerikaner wollen sich derweil irgendwie von der Auftakt-Schmach gegen Spanien (0:7) erholen.

Der 1. Spieltag in der Gruppe E

14:00 Uhr: Belgien - Marokko (Gruppe F)

Al-Thumama Stadium, Doha

13:30 Uhr auf SRF zwei

Wenig überzeugend trat Belgien im 1. Spiel gegen Kanada auf, 3 Punkte und damit die Führung in der Gruppe F schauten trotzdem heraus. Für den «ewigen Geheimfavoriten» soll jetzt auf den erknorzten ein souveräner Sieg gegen Aussenseiter Marokko folgen. Motivation dürfte den «roten Teufeln» die mögliche vorzeitige Qualifikation für die Achtelfinals geben. Für Marokko darf das müde 0:0 gegen Kroatien als Erfolg gewertet werden. Bangen müssen die Nordafrikaner vor dem 2. WM-Auftritt um Bayern-Verteidiger Noussair Mazraoui, der gegen die Kroaten verletzt ausgewechselt werden musste.

Der 1. Spieltag in der Gruppe F

17:00 Uhr: Kroatien - Kanada (Gruppe F)

Khalifa International Stadium, Al-Rayyan

16:30 Uhr auf SRF zwei

Furios waren die Kanadier in ihr erst 2. WM-Turnier gestartet, spielten den haushohen Favoriten Belgien phasenweise an die Wand. Der Effort sollte punktemässig nicht belohnt werden, die WM-Euphorie ist bei den «Ahornblättern» aber definitiv entfacht. Kriegen sie ihre mangelnde Chancenauswertung in den Griff, ist vieles möglich. Zumal Kroatien zum Auftakt ziemlich ideenlos auftrat. Der Finalist von 2018 ist aber mit erst 1 Punkt auf dem Konto gefordert. Anführer Luka Modric hatte gegen Marokko gute Ansätze: Wenn er den Tritt findet, wird auch Kroatien aufdrehen.

20:00 Uhr: Spanien - Deutschland (Gruppe E)

Al-Bayt Stadium, Al-Khor

19:30 Uhr auf SRF zwei

Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen beim Gigantenduell am 2. Spieltag nicht stehen. Da die gebeutelten Deutschen, die nach der Pleite gegen Japan in der Heimat viel Häme einstecken mussten. Und dort die furiosen Spanier, die sich zum Auftakt in die Geschichtsbücher schossen. Für Deutschland könnte bei einer Niederlage das Turnier – wie schon 2018 – bereits nach der Gruppenphase vorbei sein. Eine von Trainer Hansi Flick intiierte, interne Team-Aussprache soll bei den Deutschen die Wogen geglättet haben.