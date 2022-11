Der Startgegner der Schweiz an der WM 2022 kommt in seinem letzten Testspiel nicht über ein 1:1 gegen Panama hinaus.

Legende: Zeigte sich im letzten Test treffsicher Eric Maxim Choupo-Moting. IMAGO / ZUMA Wire (Archiv)

Kamerun hat in seinem letzten Test vor dem WM-Auftakt gegen die Schweiz (24.11.) gegen Panama 1:1 gespielt. Der zur Pause eingewechselte Eric Maxim Choupo-Moting brachte die Zentralafrikaner in der 48. Minute in Führung. Der Stürmer von Bayern München hatte von einem Fehler im Spielaufbau des Gegners profitiert. Choupo-Motings erster Schuss wurde noch abgewehrt, ehe der 33-Jährige im zweiten Versuch doch noch erfolgreich war. Die Führung Kameruns hielt indes nur 7 Minuten. Amir Murillo sorgte in Abu Dhabi in der 55. Minute für den Schlussstand.

Mit Ausnahme von Choupo-Moting schickte Kameruns Nationaltrainer Rigobert Song seine namhaftesten Spieler von Beginn an auf den Platz. YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame kam nicht zum Einsatz.