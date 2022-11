Spektakel an der WM in Katar

WM-Aussenseiter Iran bezwingt Wales an der WM in Katar mit 2:0.

Die Iraner treffen in der Nachspielzeit (90.+8 und 90.+11) in Überzahl zweimal und fügen Wales die erste Niederlage an dieser WM zu.

In der 86. Minute sieht Wales-Goalie Wayne Hennessey nach einer Notbremse Rot.

Es lief die 8. Minute der Nachspielzeit, als es die Iraner im Ahmed Bin Ali Stadium in Al-Rayyan ein weiteres Mal versuchten. Ihr Druck auf das Gehäuse der Waliser wurde mit jeder Minute grösser; erst recht, seit Wales-Schlussmann Wayne Hennessey nach einem Ausflug Mehdi Taremi umgesäbelt hatte und vom Platz gestellt worden war.

Mit dem drohenden Schlusspfiff vor Augen fasste sich Roozbeh Cheshmi aus knapp 18 Metern ein Herz und versenkte die Kugel im entfernten Toreck. Der Widerstand der Waliser war gebrochen und nun trauten sich die Iraner gar zu zaubern: Ramin Rezaian lupfte den Ball nach 101 Minuten Spielzeit über den eingewechselten Wales-Keeper Danny Ward.

Schliessen 01:30 Video Grenzenloser Jubel: Der späte Doppelschlag des Iran Aus FIFA WM 2022 vom 25.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden. 00:54 Video Hennessey räumt Taremi ab und muss mit Rot vom Platz Aus FIFA WM 2022 vom 25.11.2022. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Bale und Co. vor dem Out

Mit dem 2:0-Erfolg setzten die Iraner ein dickes Ausrufezeichen – beim WM-Auftakt waren sie von England noch mit 2:6 vorgeführt worden. Wales bleibt in der Tabelle auf einem Zähler sitzen und muss im Kampf um den Einzug in die K.o.-Phase einen schweren Rückschlag verkraften.

Die Iraner hätten den «Dragons» wohl schon früher den Garaus machen können. In der 51. Minute scheiterten sie gleich zweimal am Pfosten – binnen 11 Sekunden.

00:45 Video Iraner scheitern innert 11 Sekunden zweimal am Pfosten Aus FIFA WM 2022 vom 25.11.2022. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Iran trifft – Abseits

In der ersten Halbzeit hatten sich die beiden Teams die Waage gehalten. Die Waliser kontrollierten den Ball mehrheitlich in den eigenen Reihen, aber es waren die Iraner, die das Netz zum Zappeln brachten: Dem Treffer von Ali Gholizadeh in der 15. Minute war aber ein Abseits vorausgegangen. Aus dieser Möglichkeit, in der die Iraner in Überzahl aufs Tor Hennesseys stürmten, hätte viel mehr herausschauen müssen.

04:58 Video Die Live-Highlights bei Wales - Iran Aus FIFA WM 2022 vom 25.11.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 58 Sekunden.

Die Waliser waren in der 12. Minute ihrerseits zu einer Topchance gekommen; Kieffer Moore sah seinen akrobatischen Abschluss aus fünf Metern vom Iran-Keeper Hossein Hosseini pariert.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Proteste im Iran Iranische Fussballer singen Hymne diesmal mit 25.11.2022 Mit Video

So geht's weiter

In der Gruppe B steigt am Dienstag um 20:00 Uhr der letzte Spieltag. Dann misst sich der Iran mit den USA und Wales trifft auf England.