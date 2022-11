An der WM 2022 in Katar kann die Nati auf die Energie einer speziellen Skulptur zählen. Künstler David Pflugi erklärt, was dahintersteckt.

Legende: Soll der Nati Energie und Glück bringen Die Skulptur von David Pflugi. SRF

Wer auf das Trainingsgelände der Nati im Norden Dohas kommt, sieht sie schnell: Die löwenähnliche Skulptur, die gleich am Rande des piekfeinen Rasens steht. «Das Werk heisst ‹Native Soul› und soll der Nati zusätzliche Energie am WM-Turnier verleihen», erklärt Künstler David Pflugi, der auf Einladung des SFV dem Training der Nati beiwohnt. Diesen speziellen Glücksbringer fertigte der Baselbieter speziell für die Nationalmannschaft an.

Dass Pflugi im Rahmen von Weltmeisterschaften spezielle Skulpturen herstellt, hat indes Tradition. «Die Geschichte begann 1998 bei der WM in Frankreich mit dem Werk «Le Rêve du Football»», blickt der Baselbieter zurück. Das Spezielle daran: Die jeweiligen Finalteams signieren vor dem grossen Endspiel die Skulptur, die später für einen guten Zweck versteigert wird.

Ronaldo sorgt für Mehraufwand

Ganz problemlos verläuft diese spezielle «Autogrammstunde» nicht immer. An eine Anekdote vor dem WM-Final 2002 in Yokohama erinnert sich Pflugi gut.

Legende: Schon signiert Die Unterschrift der Schweizer Natispieler auf der Skulptur. SRF

«Wir hatten auf der Skulptur einen Platz vorgesehen, wo die Brasilianer unterschreiben sollten. Die andere Seite hatten wir abgedeckt, damit dort die Deutschen später signieren können. Doch dann kam Ronaldo, nahm die Abdeckung weg und unterschrieb auf der gesamten Fläche, die eigentlich für die deutsche Mannschaft vorgesehen war. Ich musste es nochmals neu malen. Wenigstens hat er dann auf der richtigen Seite auch noch unterschrieben – und im Final 2 Tore geschossen», lacht Pflugi.

Hoffen auf eine zweite Unterschrift

Auch die Nati-Spieler, die es sich nach dem Training nicht nehmen liessen, das Kunstwerk aus der Nähe zu betrachten, haben sich bereits auf «ihrer» Skulptur verewigt. Auch für dieses Werk kann nach der WM geboten werden, der Erlös fliesst einerseits in eine Stiftung, die andere Hälfte kommt dem SFV-Nachwuchs zugute.

Am «richtigen» Werk arbeitet Pflugi noch. Es soll rechtzeitig zum WM-Final fertig werden. «Ich habe ‹The Urge to Win› bereits zuhause geformt, hier vor Ort male ich es», erklärt der Künstler, und fügt sogleich an: «Wer weiss, vielleicht unterschreiben die Nati-Spieler in wenigen Wochen ja noch eine zweite Skulptur ...»