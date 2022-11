Bild 1 / 8

Legende: Al Janoub Stadium Kapazität: 40'000 Plätze; Baubeginn: Mai 2014; Eröffnung: Mai 2019; Kosten: 580 Mio. Franken; WM-Spiele: 6 Gruppenspiele, 1 Achtelfinal; Besonderes: Das Design erinnert an das Segel einer Dau (Segelschifftyp in Ländern am Indischen Ozean). imago images/MiS