Der Kader des Schweizer Achtelfinal-Gegners an der WM 2022 in Katar ist gespickt mit grossen Namen. Den höchsten Marktwert besitzt aber einer, den nicht alle auf der Rechnung haben: Rafael Leao.

Legende: Noch klingelt es nicht immer, wenn er spielt Rafael Leao, Portugals wertvollster Spieler. Keystone/MANU FERNANDEZ

Geht es um die grössten Namen bei Portugal, fallen Namen wie derjenige von Captain Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes oder dem ManCity-Trio Bernardo Silva, Ruben Dias oder Joao Cancelo.

Sie alle sorgen seit Jahren dafür, dass die Lusitaner bei jedem Turnier zu den Mitfavoriten gehören. Für Rafael Leao hingegen ist die WM 2022 der erste Grossanlass mit der A-Nationalmannschaft. Und doch verfügt der Stürmer der AC Milan derzeit laut Transfermarkt mit 85 Millionen Euro über den höchsten Marktwert aller Spieler im Kader des Europameisters von 2016.

Dieser widerspiegelt sich indes (noch) nicht in der Wichtigkeit auf dem Platz:

Für den 23-Jährigen stehen erst 14 Länderspiele zu Buche und er stand dabei nur 3 Mal von Anfang an auf dem Platz.

zu Buche und er stand dabei nur 3 Mal von Anfang an auf dem Platz. Auch an der WM wurde Leao in jedem Vorrundenspiel nur eingewechselt .

. Immerhin glückte ihm beim 3:2-Erfolg zum Auftakt gegen Ghana sein erstes Tor im Nationaltrikot.

Der sportliche Wert Leaos bemisst sich allerdings nicht nur in Toren und Vorlagen. Mit Wucht und Durchsetzungsfähigkeit konterkariert der Stürmer das Profil vieler seiner Mitspieler, die vor allem durch ihre filigrane Technik bestechen.

Diese Qualitäten haben Nationaltrainer Fernando Santos allerdings noch nicht davon überzeugen können, Leao von Beginn an aufzustellen. Auch im WM-Achtelfinal gegen die Schweiz dürfte seine Rolle die des Jokers sein – selbst wenn in Portugal die Rolle von Superstar Ronaldo immer häufiger kritisch gesehen wird. Doch auch für die Nati wäre es eine gute Nachricht, wenn die Zeit von Leao erst noch kommen würde und er nicht ausgerechnet am Dienstag zum ersten Mal so richtig brillieren könnte.