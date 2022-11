Legende: Hatte mehr zu kämpfen als erhofft Ilkay Gündogan. IMAGO / ULMER Pressebildagentur

Deutschland mit Mühe im Oman

In der omanischen Hauptstadt Muscat tat sich Deutschland erstaunlich lange schwer. Gegen die Nummer 75 des Fifa-Rankings erlöste sich der Weltmeister von 2014 erst mit einem Tor durch Debütant Niclas Füllkrug in der 80. Minute. Der Torschütze war erst nach der Pause für Youssoufa Moukoko eingewechselt worden. Der Dortmunder wurde dank seinem Einsatz zum jüngsten Debütanten (17 Jahre und 361 Tage) im DFB-Team seit Uwe Seeler (17 Jahre und 104 Tage) 1954. Die Omani zeigten einen mutigen Auftritt und belohnten sich nach einem Konter fast mit dem Führungstreffer, doch Muhsen Al-Ghassani verpasste das leere Tor (72.).

00:53 Video Archiv: Deutschlands WM-Kader steht Aus Sport-Clip vom 10.11.2022. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Argentinien gibt sich keine Blösse

Einen überzeugenden Sieg feierte Argentinien. Gegen die Vereinigten Arabischen Emirate führten die Südamerikaner bereits zur Pause mit 4:0. Angel di Maria zeichnete sich als Doppeltorschütze aus. Auch Lionel Messi, der die ganzen 90 Minuten auf dem Platz stand, durfte sich als Torschütze feiern lassen. Den 5:0-Endstand markierte Inters Joaquin Correa nach einer Stunde.

Mexiko unterliegt Schweden

Das nicht für die WM qualifizierte Schweden hat den Test gegen Mexiko gewonnen. Beim Aufeinandertreffen in Spanien erzielte Mattias Svanberg in der 84. Minute den 2:1-Siegtreffer. Für Mexiko war einzig Alexis Vega (60.) erfolgreich. Mexiko trifft zum WM-Auftakt am 22. November auf Polen, das ohne den geschonten Robert Lewandowski einen 1:0-Erfolg über Chile feierte.