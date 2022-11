Uruguay und Südkorea trennen sich an der WM 2022 in Katar im 1. Gruppenspiel der Gruppe H mit 0:0.

In einer weitgehend ereignisarmen Partie trifft Uruguay zweimal nur den Pfosten.

Im zweiten Spiel der Gruppe erkämpft sich Portugal ein 3:2 gegen Ghana.

Im Duell der WM-Stammgäste Uruguay und Südkorea lag der lang ersehnte Treffer erst in der Schlussphase in der Luft: Federico Valverde zog in der 89. Minute aus rund 20 Metern ab, hämmerte den Ball aber nur an den Pfosten. Nur wenig später wäre beinahe Heung-Min Son zum Matchwinner avanciert. Vom missglückten Abstoss von Uruguay-Keeper Sergio Rochet konnte der Tottenham-Stürmer aus Südkorea aber nicht profitieren (90.).

Dass sich die Teams letztlich ohne Tore von über 41'000 Zuschauern in Al-Rayyan verabschiedeten, hatte seine Richtigkeit. Am Ende der Partie hatte weder Uruguay noch Südkorea einen Abschluss auf (!) das Tor zu verzeichnen. Mit dem Remis dürften die engagierten Ostasiaten aber besser leben können als die favorisierten Uruguayer.

00:47 Video Valverde zimmert den Ball an den Pfosten Aus FIFA WM 2022 vom 24.11.2022. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Auch Godin trifft nur den Pfosten

Uruguay-Coach Diego Alonso hatte im Startspiel auf bewährte Kräfte gesetzt und unter anderem die Oldies Diego Godin (36) und Luis Suarez (35) in die Startformation beordert. Godin hätte das Vertrauen seines Trainers kurz vor Ende der Pause beinahe zurückbezahlt. Der Innenverteidiger stieg nach einem Eckball am höchsten, setzte den Kopfball aber nur an den Pfosten.

In einer intensiv geführten 1. Halbzeit mit spielerischen Vorteilen für Uruguay hatte aber auch Südkorea seine Möglichkeiten. Die Beste vergab Ui-Jo Hwang in der 34. Minute. Der Stürmer von Olympiakos Piräus kam im Strafraum aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, sah den Ball aber über das Tor fliegen.

So geht's weiter

In der Gruppe H steht der zweite Spieltag am kommenden Montag auf dem Programm. Südkorea misst sich um 14 Uhr in Al-Rayyan mit Ghana. Uruguay trifft in Lusail auf Portugal (20 Uhr).