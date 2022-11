Legende: Steht er bei seinem WM-Debüt in der Startelf? Das Schicksal von Vinicius Junior liegt in den Händen von Trainer Tite. IMAGO / ANP

Kein Fussballer aus den europäischen Top-Ligen wird so oft gefoult wie Vinicius Junior. 48 Mal wurde der Akteur von Real Madrid in dieser Saison bereits schon regelwidrig gestoppt. Auf eine Art ein Kompliment, auf das der Brasilianer aber gut verzichten könnte. Nicht selten sah der 22-Jährige aufgrund der kaum abebbenden Foulflut im Ligaalltag auch eine WM-Teilnahme in Gefahr.

Die besondere Aufmerksamkeit der gegnerischen Verteidigung gründet auch im Ausfall von Real-Teamkollege Karim Benzema. Weil der Weltfussballer zuletzt angeschlagen war, sprang Vinicius in die Bresche. Immer wieder verlässt er bei seinem Klub seine angestammte Position auf Linksaussen, zieht ins Zentrum und verwirrt so mit seinen Dribblings die Gegenspieler.

Seine Auftritte haben ihm in der Liga seit dem Sommer bereits 10 Treffer eingebracht. In der «Seleçao» hingegen hat der Brasilianer erst einmal getroffen – vielleicht hält er sich die Tore für die grossen Spiele auf. Und das dürfte ein allfälliges WM-Debüt gegen Serbien unbestritten bedeuten.

Legende: Offensivhoffnung einer ganzen Nation Juventus-Akteur und Serbien-Nationalspieler Dusan Vlahovic. IMAGO / Camera 4/International

Einer, der im Vorfeld der WM eine Verletzung nicht verhindern konnte, war Dusan Vlahovic. Sehr zur Freude des Juve-Akteurs und der serbischen Anhängerschaft ist der Stürmer nach Adduktorenproblemen aber wieder rechtzeitig fit für die Endrunde in Katar.

Geballte serbische Offensivpower

Vlahovic – wie Vinicius 22-jährig – ist der Offensivtrumpf in den Reihen der Mannschaft von Dragan Stojkovic. Trotz seines jungen Alters zeichnen ihn bereits eine Vielzahl an Qualitäten aus. Der Serbe bringt Kraft und Tempo mit und weiss nebst seinem guten Abschluss auch mit dem Kopf zu überzeugen.

Eingebettet in den Dreizack um Filip Kostic und den aufgrund einer Verletzung allerdings noch fraglichen Aleksandar Mitrovic bildet Vlahovic mit seinen beiden Landsmännern das durchschlagskräftige Offensivtrio Serbiens. Glück für Brasilien, kennen mit Alex Sandro, Danilo und Gleison Bremer gleich drei Juve-Akteure das wohl grösste serbische Juwel aus dem Kluballtag.

