148 Tore sind an der WM in Katar bisher gefallen, 10 davon haben es in unsere Auswahl geschafft. Welches ist Ihr Favorit?

Nach Abschluss der Achtelfinals stehen an der WM in Katar zwei spielfreie Tage an, ehe es am Freitag mit den Viertelfinals weitergeht. Es bleibt also genug Zeit, um sich das eine oder andere Tor noch einmal zu Gemüte zu führen. 10 besonders sehenswerte Treffer haben es in unsere Auswahl geschafft. Nun sind Sie an der Reihe: Welcher davon gefiel Ihnen am besten?