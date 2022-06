Die Fifa hat die Aufstockung der Kader für die Weltmeisterschaft in Katar von 23 auf 26 Spieler genehmigt.

Legende: Kann 26 Spieler nach Katar mitnehmen Nati-Trainer Murat Yakin. freshfocus / Urs Lindt

Nati-Trainer Murat Yakin wird an der Weltmeisterschaft in Katar auf ein grösseres Kader zurückgreifen können. Das Präsidium des Fifa-Rates genehmigte für das Turnier, das vom 21. November bis 18. Dezember stattfinden wird, die Aufstockung der Kader auf maximal 26 Spieler. Das teilte der Fussball-Weltverband am Donnerstag mit.

Statt 35 dürfen zudem bis zu 55 Spieler auf die vorläufige Nominierungsliste gesetzt werden. Für die definitive Liste gilt neu ein Minimum von 23 Spielern und ein Maximum von 26.

Ungewohnter Zeitpunkt

Das Präsidium begründete die Entscheidung mit dem ungewohnten Zeitpunkt der WM im globalen Kalender sowie den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kader vor und während des Turniers.