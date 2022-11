Titelverteidiger Frankreich misst sich an der WM 2022 in Katar abermals mit Dänemark und Australien sowie Tunesien. Der Favorit der Gruppe D reist mit Sorgen an.

Legende: Hoffnungsträger Kylian Mbappé ist der wertvollste Spieler der WM. Doch zuletzt sorgte der Superstar für Misstöne. imago images/PA Images

Die Stärkeverhältnisse

Gruppenkopf ist Frankreich. Doch der Titelverteidiger schwächelte zuletzt. Nach einem Remis in Österreich und zwei Niederlagen gegen Dänemark konnte der Abstieg in der Nations League nur knapp abgewendet werden. Auf ebenjene Dänen trifft die «Equipe Tricolore» nun auch in Katar. Auch weil Frankreichs Mittelfeldmotoren N’Golo Kanté und Paul Pogba fehlen, dürfte es zu einem spannenden Duell um den Gruppensieg kommen. Dänemark präsentiert sich seit der emotionalen EM 2021 und vor allem dem Comeback des damals kollabierten Christian Eriksen in starker Form. 9 Siege holte sich das neue «Danish Dynamite» in 10 WM-Quali-Partien.

Australien müsste über sich hinauswachsen, um die europäische Phalanx an der Gruppenspitze zu sprengen. Grösster Star der Equipe ist Aaron Mooy, der bei Celtic Glasgow unter Vertrag steht. Tunesien ist Aussenseiter in der Gruppe D. Das Ticket nach Katar löste man mit der Basis einer starken Defensive. Die entscheidenden beiden Spiele wurden gegen Mali mit dem Gesamtskore von 1:0 gewonnen.

04:18 Video Archiv: Frankreich kommt in Wien nur zu einem Remis Aus Sport-Clip vom 10.06.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 18 Sekunden.

Team Fifa-Ranking WM-Endrunden Bestes WM-Abschneiden FRANKREICH Nr. 4 16.

(1930/1934/1938/1954/1958/

1966/1978/1982/1986/1998/

2002/2006/2010/2014/2018/

2022) Weltmeister

(1998/2018) DÄNEMARK Nr. 10 6.

(1986/1998/2002/2010/2018/

2022) Viertelfinal

(1998) AUSTRALIEN Nr. 38 6.

(1974/2006/2010/2014/2018/

2022) Viertelfinal

(1970/1986) TUNESIEN Nr. 30 6.

(1978/1998/2002/2006/2018/

2022) Vorrunde



Die Partien

Dienstag, 22.11. – 14:00 Uhr Dänemark - Tunesien (ar-Rayyan)

(ar-Rayyan) Dienstag, 22.11. – 20:00 Uhr Frankreich - Australien (al-Wakra)

(al-Wakra) Samstag, 26.11. – 11:00 Uhr Tunesien - Australien (al-Wakra)

(al-Wakra) Samstag, 26.11. – 17:00 Uhr Frankreich - Dänemark (Doha)

(Doha) Mittwoch, 30.11. – 16:00 Uhr Tunesien - Frankreich (ar-Rayyan)

(ar-Rayyan) Mittwoch, 30.11. – 16:00 Uhr Australien - Dänemark (al-Wakra)

Im FIFA-Magazin im Fokus

Schliessen 25:36 Video Dänemark und Tunesien Aus Road to the FIFA WM 2022 vom 01.10.2022. abspielen. Laufzeit 25 Minuten 36 Sekunden. 26:33 Video Australien (ab 13:28 Minuten) Aus Road to the FIFA WM 2022 vom 16.10.2022. abspielen. Laufzeit 26 Minuten 33 Sekunden.

Die Köpfe auf und neben dem Platz

Bild 1 / 10 Legende: Karim Benzema (34/Frankreich) Dass der Real-Knipser den Ballon d'Or gewann, war etwa so überraschend wie Hitze in Katar. Kein Wunder, kommt die «Equipe Tricolore» nicht mehr um Benzema herum. Nicht mehr, denn: Von 2015 bis 2021 verzichtete Didier Deschamps im Zuge der Sextape-Affäre auf den 34-Jährigen. imago images/Xinhua Bild 2 / 10 Legende: Kylian Mbappé (23/Frankreich) Wo er ist, da ist Gefahr: Kylian Mbappé wirbelt scheinbar mühelos komplette Abwehrreihen durcheinander. Da verzeiht ihm der französische Verband auch die Weigerung, sich auf das Mannschaftsfoto zu stellen ... imago images/PA Images Bild 3 / 10 Legende: Christian Eriksen (30/Dänemark) Am 12. Juni 2021 stand Christian Eriksens Herz und damit die ganze Fussballwelt für eine kurze Zeit still. Doch der geniale Mittelfeldspieler konnte reanimiert werden und gab im März sein Comeback im Nationalteam. Er tat es, wie es sich für ein solches fussballerisches Genie geziemt: mit einem Tor 114 Sekunden nach seiner Einwechslung. imago images/Zuma Wire Bild 4 / 10 Legende: Aaron Mooy (32/Australien) Der Routinier ist die Schaltzentrale im australischen Mittelfeld. Seit diesem Sommer spielt Mooy für Celtic Glasgow. Bei den Schotten ist er indes nicht unumstrittener Stammspieler. imago images/Aflosports Bild 5 / 10 Legende: Ellyes Shkiri (27/Tunesien) Der Stabilisator des 1. FC Köln kommt mit der Erfahrung von bereits rund 100 Bundesligaspielen. Als Taktgeber, auch bei den «Adlern von Karthago», steht er auf dem Zettel etlicher Manager. imago images/Jan Hübner Bild 6 / 10 Legende: Mohamed Dräger (26/Tunesien) Ein wenig Schweiz steckt auch in Tunesiens Nationalmannschaft. Dräger spielt seit diesem Jahr für den FC Luzern. IMAGO / PanoramiC Bild 7 / 10 Legende: Dider Deschamps, Trainer von Frankreich Der «General» steht schon seit über 10 Jahren an der Seitenlinie der Franzosen. Zuletzt sah sich seine Mannschaft lauter Kritik ausgesetzt. Ein gelungener WM-Auftritt würde die Wogen beim Titelverteidiger glätten. imago images/Anca Tepei Bild 8 / 10 Legende: Kasper Hjulmand, Trainer von Dänemark Dem 50-Jährigen ist es gelungen, eine Equipe zu formen, die an die Europameister von 1992 erinnert. Unvergessen sind die frechen Auftritte an der EM im Vorjahr sowie der Zusammenhalt nach der Eriksen-Tragödie. imago images/Le Pictorium Bild 9 / 10 Legende: Graham Arnold, Trainer von Australien Nur 12 Spieler haben mehr Tore für die «Socceroos» geschossen als der heutige Coach. Einen solchen Knipser könnte Arnold gut gebrauchen. Eine Wiederholung der WM 2006, als sich Australien für die Achtelfinals qualifizieren konnte, scheint eher unwahrscheinlich. imago images/AAP Bild 10 / 10 Legende: Jalel Kadri, Trainer von Tunesien Der ehemalige Co-Trainer der Tunesier sprang am Afrika-Cup für den erkrankten Mondher Kebaier ein. Letzterer wurde wieder gesund, erhielt seinen Job aber nicht mehr wieder. imago images/Aflosport

Einige Fakten auf den Punkt gebracht

Man kennt sich: Australien, Dänemark und Frankreich trafen schon in der Gruppenphase der WM 2018 aufeinander – mit dem erfreulicheren Ende für die beiden europäischen Equipe. Statt Tunesien war damals noch Peru Gruppengegner.

Australien, Dänemark und Frankreich trafen schon in der Gruppenphase der WM 2018 aufeinander – mit dem erfreulicheren Ende für die beiden europäischen Equipe. Statt Tunesien war damals noch Peru Gruppengegner. Geschichte schreiben: Frankreichs Trainer Didier Deschamps wurde 1998 als Spieler Weltmeister. Vor 4 Jahren legte er als Trainer nach. Der «General» könnte als erst 2. Coach nach dem Italiener Vittorio Pozzo (1934/1938) das WM-Double feiern.

Frankreichs Trainer Didier Deschamps wurde 1998 als Spieler Weltmeister. Vor 4 Jahren legte er als Trainer nach. Der «General» könnte als erst 2. Coach nach dem Italiener Vittorio Pozzo (1934/1938) das WM-Double feiern. Kein Foto für dich: Superstar Kylian Mbappé sorgte im September für Diskussionen. Einen Fototermin sagte der 23-Jährige ab, nachdem der Verband es abgelehnt hatte, die Vereinbarung über die Bildrechte der Spieler zu ändern. Schon im März war Mbappé dem Fototermin ferngeblieben, weil er nicht wollte, dass sein Bild mit gewissen Marken in Verbindung gebracht wird.

Superstar Kylian Mbappé sorgte im September für Diskussionen. Einen Fototermin sagte der 23-Jährige ab, nachdem der Verband es abgelehnt hatte, die Vereinbarung über die Bildrechte der Spieler zu ändern. Schon im März war Mbappé dem Fototermin ferngeblieben, weil er nicht wollte, dass sein Bild mit gewissen Marken in Verbindung gebracht wird. Schwarzseher: Als Reaktion auf die Vorwürfe gegen Katar, Arbeiter beim Bau des Stadions ausgebeutet zu haben und Menschenrechte strukturell zu verletzen, präsentierte das dänische Team ein komplett in Schwarz gehaltenes Trikot. Ob dieses zum Einsatz kommt ist fraglich, jedenfalls war es im Fanshop ein absoluter Verkaufsschlager.

Wen tippen Sie in die Achtelfinals? Frankreich & Dänemark Frankreich & Dänemark % Frankreich & Australien Frankreich & Australien % Frankreich & Tunesien Frankreich & Tunesien % Dänemark & Australien Dänemark & Australien % Dänemark & Tunesien Dänemark & Tunesien % Australien & Tunesien Australien & Tunesien % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Die Fortsetzung

Der Sieger der Gruppe D bekommt es im Achtelfinal mit dem Zweitplatzierten der Gruppe C (Argentinien, Polen, Mexiko, Saudi-Arabien) zu tun. Der Zweitplatzierte trifft auf den Besten aus dem Pool C.