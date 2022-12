Die Partie gegen Australien an der WM 2022 wird für Dänemark zum Endspiel – auch Tunesien mischt im Kampf um Platz zwei noch mit.

Ein Sieg muss her – sonst fliegen die Dänen heim

Legende: Wollen den Fall aus der Gruppenphase verhindern Jesper Lindström und die Dänen. imago images/PhotoNews Panoramic Y

In der Gruppe D der WM 2022 in Katar ist Frankreich vor den letzten Spielen am Mittwoch (16 Uhr) bereits für den Achtelfinal qualifiziert. Für alle drei weiteren Teams ist das Weiterkommen noch möglich, die beste Ausgangslage hat Australien. Dänemark muss zittern.

TEAM TORVERHÄLTNIS PUNKTE 1. FRANKREICH 6:2 6 2. Australien 2:4 3 3. Dänemark 1:2 1 4. Tunesien 0:1 1

Australien (3 Punkte, 2:4 Tore) kommt weiter ...

... bei einem Sieg gegen Dänemark.

... bei einem Remis gegen Dänemark, wenn Tunesien nicht gegen Frankreich gewinnt.

Dänemark (1 Punkt, 1:2 Tore) kommt weiter ...

... bei einem Sieg gegen Australien, wenn Tunesien gegen Frankreich nicht gewinnt.

... bei einem Sieg gegen Australien, wenn Tunesien gegen Frankreich gewinnt, aber eine schlechtere Tordifferenz aufweist. Wenn Dänemark und Tunesien das gleiche Torverhältnis aufweisen, entscheidet zunächst die Fairplay-Wertung und dann das Los.

Tunesien (1 Punkt, 0:1 Tore) kommt weiter ...

... bei einem Sieg gegen Frankreich, wenn Dänemark gegen Australien mit einem Remis endet.

... bei einem Sieg gegen Frankreich, wenn Dänemark gegen Australien gewinnt, aber eine schlechtere Tordifferenz als Tunesien aufweist. Wenn Tunesien und Dänemark das gleiche Torverhältnis haben, entscheidet zunächst die Fairplay-Wertung und dann das Los.

Die bisherigen Spiele der Gruppe D

