An der WM 2022 in Katar haben in der Gruppe E noch alle vier Teams Chancen auf das Achtelfinal-Ticket – auch Deutschland mit erst einem Punkt.

Legende: Ihre Teams trennten sich mit einem 1:1 Spaniens-Nationaltrainer Luis Enrique und sein Pendant bei den Deutschen, Hansi Flick. imago images/Shutterstock/Dave Shopland

In der Gruppe E belegt Deutschland vor den abschliessenden Gruppenspielen an der WM 2022 in Katar überraschend den letzten Tabellenplatz. Die Chancen auf die K.o.-Phase sind für das DFB-Team aber weiter intakt. Genauso wie Tabellenführer Spanien hat man das Weiterkommen in den eigenen Händen.

TEAM TORVERHÄLTNIS PUNKTE 1. Spanien 8:1 4 2. Japan 2:2 3 3. Costa Rica 1:7 3 4. Deutschland 2:3 1

Spanien (4 Punkte, 8:1 Tore) kommt weiter ...

... bei einem Sieg oder einem Remis gegen Japan.

... bei einer Niederlage gegen Japan, wenn Costa Rica gegen Deutschland Unentschieden spielt.

... bei einer Niederlage gegen Japan, wenn Deutschland gegen Costa Rica gewinnt, aber nicht die aktuell um 8 Treffer bessere Tordifferenz aufholt. Wenn Spanien und Deutschland in diesem Fall die gleiche Gesamt-Tordifferenz aufweisen, entscheidet zunächst die Fairplay-Wertung, dann das Los.

Japan (3 Punkte, 2:2 Tore) kommt weiter ...

... bei einem Sieg gegen Spanien.

... bei einem Remis gegen Spanien, wenn Costa Rica und Deutschland ebenfalls Remis spielen.

... bei einem Remis gegen Spanien, wenn Deutschland mit einem Tor Unterschied gegen Costa Rica gewinnt und am Ende maximal genauso viele Tore wie Japan erzielt hat.

Costa Rica (3 Punkte, 1:7 Tore) kommt weiter ...

bei einem Sieg gegen Deutschland.

bei einem Remis gegen Deutschland, wenn Spanien gegen Japan gewinnt.

Deutschland (1 Punkt, 2:3 Tore) kommt weiter ...

bei einem Sieg gegen Costa Rica, wenn Spanien gegen Japan gewinnt.

bei einem Sieg mit mindestens 2 Toren Unterschied, wenn Spanien und Japan Remis spielen.

bei einem Sieg mit einem Tor Unterschied, wenn Spanien und Japan Remis spielen und Japan danach insgesamt weniger Tore geschossen hat.

bei einem Sieg, wenn Spanien gegen Japan verliert und Deutschland die aktuell um 8 Treffer schlechtere Tordifferenz gegenüber Spanien aufholt. Damit reicht jeder eigene Sieg mit mindestens 8 Toren Unterschied sicher. Wenn Deutschland und Spanien die gleiche Punkteanzahl und Gesamt-Tordifferenz aufweisen, entscheiden zunächst die Fairplay-Wertung und dann das Los.

