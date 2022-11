Portugal und Uruguay suchen den Erfolg an der WM 2022 in Katar mit viel Erfahrung, Ghana sinnt auf Revanche. Hier finden Sie alles Wissenswerte zur WM-Gruppe H.

Legende: Für ihn dürfte es die letzte WM sein Cristiano Ronaldo wird mit Portugal unter anderem von Uruguay gefordert. IMAGO / HMB-Media

Die Stärkeverhältnisse

Getreu dem Motto einer Weltmeisterschaft kommen die Mannschaften der Gruppe H von vier verschiedenen Kontinenten. Gemäss Papierform kommt der grösste Anwärter auf einen Achtelfinalplatz aus Europa: Nach Platz 2 hinter Serbien musste Portugal zwei weitere Quali-Runden überstehen, ehe die 6. WM-Teilnahme in Folge geschafft war. Der Europameister von 2016 wird alles daransetzen, seinem alternden Superstar Cristiano Ronaldo ein würdiges WM-Ende zu bereiten.

Mit Uruguay stellt sich Portugal ein zweifacher Weltmeister in den Weg, der letzte Titel liegt allerdings über 70 Jahre zurück. Die Südamerikaner setzen in Katar auf Erfahrung, sechs der aufgebotenen Spieler sind über 35 Jahre alt, darunter auch die Altstars Luis Suarez und Edison Cavani. An der letzten WM wurde Uruguay vom späteren Weltmeister Frankreich im Viertelfinal gestoppt.

Südkorea hat seit 1986 zwar keine Endrunde mehr verpasst, abgesehen vom sensationellen Halbfinal-Vorstoss 2002 im eigenen Land überstand das Team aber die Gruppenphase nur ein einziges Mal. 2010 scheiterte Südkorea im Achtelfinal an Uruguay. Ghana will in Katar auch den missglückten Auftritt am Afrika-Cup vergessen machen. Im Januar dieses Jahres scheiterten die «Black Stars» schon in der Gruppenphase.

Team Fifa-Ranking WM-Endrunden Bestes WM-Abschneiden PORTUGAL Nr. 9 8.

(1966/1986/2002/2006/

2010/2014/2018/2022) Halbfinal

(1966/2006) URUGUAY Nr. 14 14.

(1930/1950/1954/1962/

1966/1970/1974/1986/

1990/2002/2010/2014/

2018/2022) Weltmeister

(1930/1950) SÜDKOREA Nr. 28 11.

(1954/1986/1990/1994/

1998/2002/2006/2010/

2014/2018/2022) Halbfinal

(2002) GHANA Nr. 61 4.

(2006/2010/2014/2022) Viertelfinal

(2010)

Die Partien

Donnerstag, 24.11. – 14:00 Uhr Uruguay - Südkorea (ar-Rayyan)

(ar-Rayyan) Donnerstag, 24.11. – 17:00 Uhr Portugal – Ghana (Doha)

(Doha) Montag, 28.11. – 14:00 Uhr Südkorea - Ghana (ar-Rayyan)

(ar-Rayyan) Montag, 28.11. – 20:00 Uhr Portugal - Uruguay (Lusail)

(Lusail) Freitag, 2.12. – 16:00 Uhr Südkorea - Portugal (ar-Rayyan)

(ar-Rayyan) Freitag, 2.12. – 16:00 Uhr Ghana - Uruguay (al-Wakra)

Im FIFA-Magazin im Fokus

Schliessen 26:34 Video Südkorea Aus Road to the FIFA WM 2022 vom 05.11.2022. abspielen. Laufzeit 26 Minuten 34 Sekunden. 26:21 Video Portugal (ab 13:45 Minuten) Aus Road to the FIFA WM 2022 vom 30.10.2022. abspielen. Laufzeit 26 Minuten 21 Sekunden. 25:47 Video Ghana (ab 12:51 Minuten) Aus Road to the FIFA WM 2022 vom 08.10.2022. abspielen. Laufzeit 25 Minuten 47 Sekunden.

Die Köpfe auf und neben dem Platz

Bild 1 / 11 Legende: Cristiano Ronaldo (37/Portugal) Bei Manchester United spielte der Superstar zuletzt nur noch die zweite Geige. In der Nationalmannschaft führt aber kein Weg am 191-fachen(!) Nationalspieler vorbei. IMAGO / NurPhoto Bild 2 / 11 Legende: Pepe (39/Portugal) Der unverwüstliche Innenverteidiger ist als Heisssporn bekannt. In der Nationalmannschaft flog er in 128 Partien aber nur zweimal vom Platz. IMAGO / Alterphotos Bild 3 / 11 Legende: Luis Suarez (35/Uruguay) 7 Tore hat Uruguays Rekordtorschütze an Weltmeisterschaften schon erzielt. Das WM-Turnier in Katar wird mit grosser Wahrscheinlichkeit sein letztes sein. IMAGO / Sebastian Frej Bild 4 / 11 Legende: Darwin Nunez (23/Uruguay) Den hohen Erwartungen konnte der Liverpool-Neuzugang noch nicht ganz gerecht werden. Straft Nunez an der WM seine Kritiker Lügen? Keystone / PETER DEJONG Bild 5 / 11 Legende: Heung-Min Son (30/Südkorea) Er ist der unbestrittene Star der südkoreanischen Nationalmannschaft. In der Saison 2021/22 wurde er als erster Asiate Torschützenkönig der Premier League. IMAGO / Penta Press Bild 6 / 11 Legende: Thomas Partey (29/Ghana) Bei Arsenal zieht er gemeinsam mit Granit Xhaka die Fäden im defensiven Mittelfeld. In der WM-Qualifikation erzielte er in Nigeria das entscheidende Tor. Das 1:1 reichte dank der Auswärtstorregelung für die 4. Teilnahme. IMAGO / Uk Sports Pics Ltd Bild 7 / 11 Legende: Lawrence Ati Zigi (25/Ghana) Der Torhüter des FC St. Gallen hat es auch ins WM-Aufgebot geschafft. Seine Einsatzchancen scheinen intakt. Zigi hat mehr Länderspiele vorzuweisen als seine beiden jüngeren Konkurrenten Manaf Nurudeen und Danlad Ibrahim. Keystone / URS FLUEELER Bild 8 / 11 Legende: Fernando Santos, Trainer Portugal Seit 35 Jahren arbeitet Santos als Trainer. Bei Portugal steht der 68-Jährige seit 2014 an der Seitenlinie und führte das Team 2016 zum EM-Titel. IMAGO / ZUMA Wire Bild 9 / 11 Legende: Diego Alonso, Trainer Uruguay Der ehemalige Mittelstürmer ist seit rund einem Jahr im Amt. Sein Engagement bei Inter Miami endete zuvor nach nur 24 Spielen. IMAGO / USA TODAY Network Bild 10 / 11 Legende: Paulo Bento, Trainer Südkorea Bento absolvierte 35 Länderspiele für Portugal. Seine letzte Partie bestritt er an der WM 2002 - gegen Südkorea. IMAGO / ZUMA Wire Bild 11 / 11 Legende: Otto Addo, Trainer Ghana Eigentlich ist Addo Talente-Trainer bei Borussia Dortmund, aber für die WM wurde für seine Aufgabe als Nationaltrainer Ghanas von seinem Arbeitgeber freigestellt. Nach der WM ist aber Schluss mit dem Job als Interims-Nationaltrainer. IMAGO / ANP

Einige Fakten auf den Punkt gebracht

Hand Gottes à la Suarez: 2010 stand einzig die Hand von Luis Suarez zwischen Ghana und dem sensationellen Halbfinaleinzug. Der Uruguay-Stürmer sah für seine irreguläre Abwehr in der 120. Minute zwar die rote Karte, weil Asamoah Gyan aber den anschliessenden Elfmeter verschoss und Ghana auch im Penaltyschiessen den Kürzeren zog, durfte Suarez am Ende doch noch jubeln.

01:39 Video Suarez' Handspiel und Gyans Fehlschuss im WM-Viertelfinal 2010 Aus Sport-Clip vom 17.06.2014. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden.

Titel ohne Final: Uruguay ist der einzige Weltmeister, der den Titel ohne Finalteilnahme geholt hat. Dies, weil an der WM 1950 in einer Finalrunde der besten vier Mannschaften um den Pokal gespielt wurde.

Uruguay ist der einzige Weltmeister, der den Titel ohne Finalteilnahme geholt hat. Dies, weil an der WM 1950 in einer Finalrunde der besten vier Mannschaften um den Pokal gespielt wurde. Der nächste Rekord winkt: Übersteht Portugal die Gruppenphase, könnte Cristiano Ronaldo den nächsten Rekord einstellen. Noch fehlen ihm fünf Länderspiele auf die Bestmarke des Kuwaiters Bader Al-Mutawa (196).

Übersteht Portugal die Gruppenphase, könnte Cristiano Ronaldo den nächsten Rekord einstellen. Noch fehlen ihm fünf Länderspiele auf die Bestmarke des Kuwaiters Bader Al-Mutawa (196). Missglückte Premiere: Ihr erstes WM-Spiel absolvierte die südkoreanische Nationalmannschaft in Zürich. Die Premiere ging aber gründlich schief. Gleich mit 0:9 musste sich das Team dem späteren Finalisten Ungarn geschlagen geben. Nach einem 0:7 gegen die Türkei war das Turnier für Südkorea vorzeitig zu Ende.

Wen tippen Sie in die Achtelfinals? Portugal & Uruguay Portugal & Uruguay % Portugal & Südkorea Portugal & Südkorea % Portugal & Ghana Portugal & Ghana % Uruguay & Südkorea Uruguay & Südkorea % Uruguay & Ghana Uruguay & Ghana % Südkorea & Ghana Südkorea & Ghana % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Die Fortsetzung

Der Sieger der Gruppe H bekommt es im Achtelfinal mit dem Zweitplatzierten der Gruppe G (Brasilien, Schweiz, Serbien, Kamerun) zu tun. Der Zweitplatzierte trifft auf den Besten aus dem Pool G.