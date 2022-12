Wann und wo wird gespielt?

Der Final an der WM 2022 in Katar wird am Sonntag um 16:00 Uhr Schweizer Zeit angepfiffen – vorher findet die WM-Abschlussfeier statt. Spielort ist das 80'000 Plätze fassende Lusail Stadium nördlich von Doha.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Final an der WM in Katar zwischen Argentinien und Frankreich am Sonntag ab 15:00 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Spielbeginn ist um 16:00 Uhr. Bereits um 14:50 Uhr überträgt SRF die WM-Schlussfeier im Livestream.

Was bisher geschah

Argentinien

Argentiniens insgesamt 6. Final-Qualifikation war nach dem 1. WM-Spiel in weite Ferne gerückt. Sensationell musste sich die «Albiceleste» von Saudi-Arabien trotz einer 1:0-Führung mit 1:2 bezwingen lassen. Weil in der Folge sowohl Mexiko als auch Polen mit 2:0 geschlagen wurde, kamen die Südamerikaner in der Gruppe C dennoch als Gruppensieger weiter.

Legende: Umkämpftes und torreiches Duell vor 4 Jahren Frankreich (mit Olivier Giroud) und Argentinien (mit Nicolas Otamendi) trafen 2018 im Achtelfinal aufeinander. «Les Bleus» siegten mit 4:3. Keystone/AP/Frank Augstein

Nach einem Achtelfinal-Erfolg über Australien avancierte der Viertelfinal gegen die Niederlande zum Krimi. Argentinien führte in der Schlussphase 2:0, musste aber nach Gegentoren in der 83. und 101. Minute noch Überstunden leisten. Schliesslich setzten sich Lionel Messi und Co. im Penaltyschiessen durch. Der Halbfinal war dafür eine eindeutige Angelegenheit: Argentinien schlug Kroatien gleich mit 3:0.

Frankreich

Der Titelverteidiger hatte nach einem 4:1 gegen Australien und einem 2:1 gegen Dänemark Platz 1 in der Gruppe D nach 2 Partien praktisch auf sicher. So konnten «Les Bleus» im abschliessenden Gruppenspiel gegen Tunesien einige Stammkräfte schonen – und verloren prompt mit 0:1.

Die K.o.-Phase lancierte Frankreich mit einem 3:1 gegen Polen. Damit kam es im Viertelfinal zum grossen Showdown mit Vize-Europameister England. Im Giganten-Duell musste die Mannschaft von Didier Deschamps phasenweise hartes Brot essen. Selbst nachdem Olivier Giroud die Franzosen in der 78. Minute mit 2:1 in Führung geschossen hatte, geriet der Sieg noch einmal in Gefahr. Doch Englands Captain Harry Kane drosch in der 84. Minute einen Elfmeter weit über das Tor und am Ende jubelte Frankreich. Im Halbfinal setzte die «Equipe Tricolore» dem WM-Märchen von Marokko schliesslich ein Ende.

Die Halbfinals von Argentinien und Frankreich

Fakten zum Spiel