Kroatien hat Verfahren am Hals – Frappart sorgt für Premiere

Legende: Unmut auf den Rängen Einzelne kroatische Anhänger beleidigten Kanadas Keeper. Keystone/AP Photo/Darko Vojinovic

Kroatien: Unrühmliches Verhalten der Fans ruft die Fifa auf den Plan

Der Weltverband Fifa beschäftigt sich mit dem kroatischen Verband wegen des Verhaltens seiner Fans im 2. WM-Gruppenspiel gegen Kanada (4:1). Hintergrund dürften die Beleidigungen gegen den serbisch-stämmigen Torhüter Milan Borjan aufseiten der «Ahornblätter» sein. Der Keeper war durch ein Plakat mit Bezug auf den Kroatien-Krieg sowie durch Sprechchöre verunglimpft worden. Borjan gilt im kroatischen Lager als umstrittene Person, nachdem er in der Vergangenheit kontroverse Interviews hinsichtlich seiner Heimat gegeben hat.

04:15 Video 2. Gruppenspiel am Sonntag: Kroatien dreht Spiel gegen Kanada Aus FIFA WM 2022 vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 15 Sekunden.

Allgemein: Frappart pfeift als erste Frau ein WM-Spiel

Die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappart pfeift am Donnerstag das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Costa Rica. Sie ist damit die erste Schiedsrichterin in der Geschichte der Fussball-WM der Männer, die ein Spiel leitet, wie aus der Ansetzung des Weltverbands Fifa am Dienstagabend hervorging.

Deutschland: Geldstrafe nach Verstoss gegen Medien-Regeln

Für die geschwänzte Pressekonferenz vor dem WM-Spiel seiner Nationalmannschaft gegen Spanien (1:1) muss der Deutsche Fussball-Bund (DFB) umgerechnet 10'000 Schweizer Franken bezahlen. Die Strafe sprach der Weltverband Fifa am Dienstag aus. Zudem erteilte die Disziplinarkommission dem DFB eine «Verwarnung». Der Weltverband sah es als erwiesen an, dass der Verband gegen Vorgaben der WM-Regularien, der Medien- und Marketing-Regeln sowie des Team-Handbuchs verstossen hat.