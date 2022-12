Legende: Frustriert Für Gabriel Jesus ist die WM-Endrunde 2022 gelaufen. Getty Images/Richard Heathcote

Brasilien: 2 Ausfälle für den Rest des Turniers

Für Gabriel Jesus und Alex Telles von der «Seleçao» ist die WM in Katar vorzeitig beendet. Der Angreifer vom FC Arsenal und der Aussenverteidiger vom FC Sevilla haben sich beim 0:1 zum Vorrundenabschluss in der Gruppe G gegen Kamerun jeweils am rechten Knie verletzt. Der 25-jährige Jesus sei nicht schwer verletzt, falle aber dennoch rund einen Monat aus. Bei Telles sei die Sache ernster und könnte noch eine Operation nach sich ziehen, wird kolportiert. Beide Spieler waren bei der abschliessenden Vorrundenpartie gegen Kamerun vorzeitig ausgewechselt worden. Brasilien bestreitet seinen Achtelfinal am Montagabend gegen Südkorea (live bei SRF).

02:59 Video Kamerun besiegt Brasilien, scheidet aber trotzdem aus Aus FIFA WM 2022 vom 02.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.

Uruguay: Ellbogen-Schlag gegen Offiziellen?

Uruguays Jose Maria Jimenez droht eine lange Sperre. Der Innenverteidiger leistete sich nach dem 3. Gruppenspiel gegen Ghana, nach welchem die Südamerikaner trotz eines 2:0-Sieges gegen Ghana die Heimreise antreten mussten, einen Ellbogenschlag gegen einen Fifa-Offiziellen. Uruguay hätte einen weiteren Treffer gebraucht, um anstelle von Südkorea in die Viertelfinals einzuziehen. Nach Spielschluss gingen die Uruguayer auf Schiedsrichter Daniel Siebert (GER) los, der ihnen ihrer Ansicht nach 2 Elfmeter verwehrt habe.

Senegal: Cheftrainer Cissé hütet das Bett

Senegals Nationalcoach Aliou Cissé hat vor dem WM-Achtelfinal gegen England am Sonntag um 20:00 Uhr (live bei SRF zwei) erkrankt einige Trainingseinheiten seiner Mannschaft verpasst. «Er ist seit zwei Tagen krank. Gestern haben wir das Training mit seinen Anweisungen geleitet», sagte Co-Trainer Regis Bogaert am Samstag in Al-Rayyan. «Aber er wird beim Anpfiff auf der Bank sitzen, das ist sicher». Ob Cissé seine Schützlinge auch in der Spielvorbereitung bis dahin betreuen könne, sei offen. Bogaert vertrat Cissé am Samstag auch bei der Medienkonferenz.