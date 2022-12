Legende: Einem Einsatz gegen Portugal steht wohl nichts mehr im Weg Der Schweizer Captain Granit Xhaka. Keystone/Laurent Gillieron

Fifa eröffnet Verfahren gegen Serbien, nicht aber gegen die Schweiz

Nach den Ereignissen beim abschliessenden WM-Gruppenspiel Schweiz – Serbien hat die Disziplinarkammer der Fifa ein Verfahren gegen den serbischen Verband eingeleitet. Untersucht werden mögliche Verstösse gegen die Artikel 12 (Fehlverhalten von Spielern und Offiziellen), 13 (Diskriminierung) und 16 (Ordnung und Sicherheit während dem Spiel) des Disziplinarcodes. Gegen die Schweizer Nati oder Granit Xhaka hat der Weltverband keine Schritte eingeleitet. Captain Xhaka hatte sich nach serbischen Provokationen in den Schritt gegriffen und nach der Partie (3:2) mit einem verkehrtherum getragenen Trikot von Teamkollege Ardon Jashari posiert. Die Schweiz tritt am Dienstagabend (ab 19:15 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App) im Lusail Stadium zum Achtelfinal gegen Portugal an.

01:49 Video Archiv: Xhakas provokative Geste im Serbien-Spiel Aus FIFA WM 2022 vom 02.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden.

Cesar Ramos für Duell Schweiz – Portugal angesetzt

Am Montag hat die Fifa bekannt gegeben, dass der Mexikaner Cesar Ramos den Schweizer Achtelfinal an der WM 2022 in Katar gegen Portugal pfeifen wird. Für den 38-Jährigen ist es in Katar nach Dänemark – Tunesien und Belgien – Marokko bereits der 3. Einsatz. Sowohl die Schweiz als auch Portugal haben in der Vergangenheit Partien unter Ramos' Leitung bestritten. Während das Team von Murat Yakin gerne an das 1:1 gegen Brasilien an der WM 2018 zurückdenken dürfte, sieht dies bei den Lusitanern anders aus: In Russland waren Cristiano Ronaldo & Co. im von Ramos gepfiffenen Achtelfinal mit 1:2 an Uruguay gescheitert.

04:41 Video Mit Ramos als Referee: Marokko schlägt Belgien sensationell Aus FIFA WM 2022 vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 41 Sekunden.