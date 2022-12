Nach Spanien versucht im Viertelfinal an der WM 2022 in Katar dessen iberischer Nachbar, den marokkanischen Abwehrriegel zu knacken.

Findet Portugal eine Lücke in Marokkos Mauer?

Legende: Geht ihr WM-Märchen weiter? Marokko hat mit dem Viertelfinal-Einzug Historisches geschafft. imago images/MB Media Solutions

Wann wird gespielt?

Das Viertelfinal-Duell zwischen Marokko und Portugal steigt am Samstag um 16:00 Uhr. Die Partie wird live auf SRF zwei und in der Sport App übertragen.

Wo wird gespielt?

Die Partie findet im Al Thumama Stadium gut 10 km südlich von Dohas Stadtzentrum entfernt statt. Die Arena bietet Platz für 44'400 Zuschauer und kommt im Viertelfinal zwischen Marokko und Portugal letztmals zum Zug. Danach sind in diesem Stadion keine WM-Spiele mehr angesetzt.

Was bisher geschah

Was die Portugiesen angeht, erinnert man sich aus Schweizer Sicht nur ungern an den letzten Auftritt der Lusitaner. 6 Tore schenkten sie der Schweizer Nati im Achtelfinal ein, wobei sich mit Gonçalo Ramos vor allem einer so richtig ins Scheinwerferlicht gespielt hat. Gleich drei Tore gelangen dem 21-Jährigen von Benfica Lissabon, der den Vorzug gegenüber einem gewissen Cristiano Ronaldo erhalten hatte. Der Auftritt im Achtelfinal war bisher der beste der Portugiesen, welche die Gruppenphase mit 6 Punkten zwar als Sieger beendet hatten, sich zum Abschluss aber eine Niederlage gegen Südkorea erlaubten.

Gruppensieger waren auch die Marokkaner geworden. Nachdem sie in der Vorrunde nur einen Gegentreffer zugelassen hatten, biss sich im Achtelfinal auch Spanien die Zähne an der Defensive der Nordafrikaner aus. Das Penaltyschiessen wurde nach 120 Minuten Abwehrschlacht zur klaren Sache für Marokko – weil den Spaniern die Nerven versagten, avancierte Keeper Bono mit 3 gehaltenen Schüssen zum Helden.

Der jeweils letzte Auftritt

Fakten zum Spiel

Premiere winkt: Vor Marokko schafften es mit Kamerun (1990), Senegal (2002) und Ghana (2010) bisher 3 Teams vom afrikanischen Kontinent in einen WM-Viertelfinal. Alle verpassten jedoch den Halbfinaleinzug.

Vor Marokko schafften es mit Kamerun (1990), Senegal (2002) und Ghana (2010) bisher 3 Teams vom afrikanischen Kontinent in einen WM-Viertelfinal. Alle verpassten jedoch den Halbfinaleinzug. Tormaschinerie: Gegen die Schweiz erzielte Portugal 6 Tore – so viele also, wie zuvor in den 3 Gruppenspielen zusammen. 12 Treffer, im Schnitt 3 pro Spiel, bedeuten zusammen mit England Bestwert an diesem Turnier. Zum Vergleich: Portugal hat bei dieser WM schon öfter getroffen als 2014 und 2018 zusammen (7 Spiele, 10 Tore).

Gegen die Schweiz erzielte Portugal 6 Tore – so viele also, wie zuvor in den 3 Gruppenspielen zusammen. 12 Treffer, im Schnitt 3 pro Spiel, bedeuten zusammen mit England Bestwert an diesem Turnier. Zum Vergleich: Portugal hat bei dieser WM schon öfter getroffen als 2014 und 2018 zusammen (7 Spiele, 10 Tore). Defensivtrainer: Unter Coach Walid Regragui musste Marokko in 7 Länderspielen nur ein einziges Gegentor hinnehmen. Und dieses war ein Eigentor im letzten WM-Gruppenspiel gegen Kanada.

Unter Coach Walid Regragui musste Marokko in 7 Länderspielen nur ein einziges Gegentor hinnehmen. Und dieses war ein Eigentor im letzten WM-Gruppenspiel gegen Kanada. Weltrekord: Ob Cristiano Ronaldo gegen Marokko zum Zug kommt, ist offen. Für den 37-Jährigen wäre es der 196. Länderspiel-Einsatz, womit er den Weltrekord einstellen würde. Auf so viele Einsätze für eine Nationalmannschaft kam bisher nur Bader Al-Mutawa aus Kuwait.

Ob Cristiano Ronaldo gegen Marokko zum Zug kommt, ist offen. Für den 37-Jährigen wäre es der 196. Länderspiel-Einsatz, womit er den Weltrekord einstellen würde. Auf so viele Einsätze für eine Nationalmannschaft kam bisher nur Bader Al-Mutawa aus Kuwait. Kein Portugal-Legionär: 20 Spieler im Kader der Marokkaner verdienen in Europa ihr Geld, sie spielen in Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Spanien und der Türkei. Ein Profi aus der portugiesischen Liga ist aber nicht dabei.

20 Spieler im Kader der Marokkaner verdienen in Europa ihr Geld, sie spielen in Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Spanien und der Türkei. Ein Profi aus der portugiesischen Liga ist aber nicht dabei. «Heimstätte»: Die Marokkaner werden gegen Portugal in ihrem Lieblingsstadion antreten. Zweimal spielten sie bereits im Al Thumama Stadium, beide Spiele gewannen sie (gegen Belgien und Kanada). Portugal spielte hingegen noch nie in der Arena südlich von Doha.

Mögliche Halbfinal-Gegner

In der Vorschlussrunde misst sich der Sieger am Mittwoch, 14. Dezember, um 20:00 Uhr mit England oder Frankreich.