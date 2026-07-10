Der gewonnene WM-Viertelfinal hat für Didier Deschamps gleich doppelt Grund zur Freude gebracht. Dank des 2:0 gegen Marokko wird der französische Nationaltrainer, der nach dieser WM abtritt, einen weiteren Rekord von Helmut Schön übernehmen. Im Halbfinal am Dienstag um 21:00 Uhr Schweizer Zeit gegen Spanien oder Belgien wird Deschamps sein 26. WM-Spiel als Trainer betreuen.

Damit löst er den früheren deutschen Trainer Schön, der die DFB-Elf von 1964 bis 1978 in 25 WM-Spielen betreut hatte, ab. Danach wird mit dem Final oder dem Spiel um Platz 3 aller Voraussicht nach noch ein 27. Spiel folgen. Zuvor hatte Deschamps auch in puncto WM-Siege den Rekord von Schön übernommen. Der Weltmeistertrainer von 1974 hat 16 Siege in der Vita stehen, Deschamps kommt bereits auf 20.

Abwesenheit gegen Norwegen ohne Folgen

Dazu zählt auch das 4:1 über Norwegen im abschliessenden Gruppenspiel der diesjährigen WM, obwohl Deschamps sich aufgrund eines Trauerfalls in der Heimat aufgehalten hatte.

Seinen grössten Erfolg feierte Deschamps 2018 mit dem WM-Titel. Nachdem er 2022 im Endspiel im Elfmeterschiessen an Argentinien gescheitert ist, will er nun in den USA, Mexiko und Kanada seinen zweiten WM-Titel als Trainer gewinnen. Dies gelang bislang einzig dem Italiener Vittorio Pozzo (1934 und 1938). Auch als Spieler war Deschamps erfolgreich: 1998 war er beim WM-Triumph im eigenen Land einer der Leistungsträger.

WM 2026