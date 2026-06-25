Die Nati trifft im WM-Sechzehntelfinal auf einen Gruppendritten. Die möglichen Gegner lassen sich bereits etwas eingrenzen.

Legende: Zu 48 Prozent kommt der Gegner der Nati aus Gruppe J Damit kommt Algerien mit Trainer Vladimir Petkovic als Sechzehntelfinal-Gegner in Frage. Keystone/AP/Eugene Hoshiko

Für die Ermittlung, welcher in der K.o.-Runde auf welchen Gegner trifft, gab es ursprünglich 495 mögliche Kombinationen. Da die ersten drei Gruppen inzwischen abgeschlossen sind (Stand Donnerstag), hat sich diese Zahl auf 246 reduziert. Die Auswertung zeigt, dass die Schweiz mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Drittplatzierten der Gruppe J oder G treffen wird.

In 118 Fällen (48 Prozent) spielt die Schweiz im Sechzehntelfinal gegen das Team aus Gruppe J, in 99 Fällen (40,2 Prozent) gegen jenes aus Gruppe G. Deutlich geringer sind die Chancen auf einen Gegner aus den Gruppen E, F oder I: In 14 Fällen stammt der Gegner aus Gruppe E, in 11 aus Gruppe I und nur in 4 Fällen aus Gruppe F.

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Wiedersehen mit Petkovic?

In Gruppe J kommen nur noch zwei Teams für Rang 3 infrage: Algerien und Österreich, die in der letzten Runde direkt aufeinandertreffen. Für die Schweiz könnte es somit sowohl zu einem Nachbarschaftsduell als auch zu einem Wiedersehen mit Vladimir Petkovic kommen. Der ehemalige Schweizer Nationaltrainer trainiert seit zwei Jahren die algerische Nationalmannschaft.

Legende: Seit 2024 Nationaltrainer Algeriens Vladimir Petkovic. imago images/Zuma Press

Für viele Schweizer Spieler wäre dies besonders emotional, da Petkovic zahlreiche Leistungsträger über Jahre hinweg geprägt hat. Von 2014 bis 2021 betreute er die Schweiz in 78 Länderspielen – ein Rekord. Zum Vergleich: Sein Nachfolger Murat Yakin kommt bislang auf 62 Partien.

Klarheit spätestens am Sonntagmorgen

In Gruppe G ist dagegen weiterhin alles offen. Ägypten führt derzeit mit vier Punkten, Iran und Belgien folgen mit je zwei Zählern, Neuseeland mit einem. In der letzten Runde treffen Belgien und Neuseeland sowie Ägypten und Iran aufeinander. Wird Belgien seiner Favoritenrolle gerecht, dürfte sich der mögliche Schweizer Gegner zwischen Ägypten und Iran entscheiden.

Einiges lässt sich bereits eingrenzen, vieles bleibt jedoch Spekulation. Spätestens am Sonntagmorgen (Schweizer Zeit) wird die Schweiz ihren Gegner kennen und hat damit bis zum Spiel am Freitagmorgen (Schweizer Zeit) ausreichend Zeit, sich eingehend auf ihn vorzubereiten.

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