Der belgische Fussballverband (RBFA) ist mit seinem Vorstoss, die Aufhebung der Sperre gegen den Amerikaner Folarin Balogun anzufechten, gescheitert.

Legende: Darf gegen Belgien mitwirken Folarin Balogun. AP Photo/Julio Cortez

Die Berufungskommission des Weltverbandes Fifa teilte am Montag mit, dass der Antrag «unzulässig» sei, da die RBFA «nicht Verfahrensbeteiligter ist und somit nicht befugt ist, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen». Balogun kann somit im WM-Achtelfinal am Dienstagmorgen (2:00 Uhr MESZ/) eingesetzt werden.

Der Stürmer hatte im Sechzehntelfinal gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) die Rote Karte gesehen. Am Sonntag hatte die Fifa die Sperre für den US-Stürmer auf Bewährung ausgesetzt. US-Präsident Donald Trump hatte persönlich bei Fifa-Boss Gianni Infantino angerufen, um ihn um eine Überprüfung der Roten Karte zu bitten.

Entrüstung in Belgien

Dies sorgte für grosse Entrüstung – nicht nur bei den von der Entscheidung unmittelbar betroffenen Belgiern. Am Montag zeigte sich der RBFA in einer Mitteilung «zutiefst besorgt über den Verlauf der Ereignisse». Der Verband habe von der Fifa «nicht die geringste Erklärung» für ihre Entscheidung erhalten und daher «keine andere Möglichkeit, als die Einsatzberechtigung des Spielers für das nächste Spiel anzufechten».

Die Fifa-Berufungskommission teilte überdies mit, dass ihr Vorsitzender, der Amerikaner Neil Eggleston, an der Entscheidung nicht beteiligt gewesen sei.