Der spanische Regisseur Rodri überzeugte die Fifa. Mit Pau Cubarsi und Unai Simon räumen zwei weitere Spanier ab.

Der Spanier Rodri ist nach dem WM-Final als Spieler des Turniers ausgezeichnet worden. Nach dem 1:0 des Europameisters gegen Titelverteidiger Argentinien bekam der 30-Jährige von Manchester City den goldenen Ball als Trophäe überreicht. Er setzte sich vor Lionel Messi und Kylian Mbappé durch.

Zum besten Goalie der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko kürte der Weltverband Fifa mit Unai Simon (Athletic Bilbao) ebenfalls einen Spanier. Während des gesamten Turniers musste er nur einmal hinter sich greifen – beim 2:1 im Viertelfinal gegen Belgien.

Die Auszeichnung als bester junger Spieler ging ebenfalls an einen frisch gebackenen Weltmeister: den 19-jährigen Innenverteidiger Pau Cubarsi vom FC Barcelona.

Mbappé schreibt Geschichte

Den Goldenen Schuh für den besten Torschützen des Turniers schnappte sich wie schon vor 4 Jahren in Katar Mbappé. Er ist der erste Spieler, der das schaffte. Der französische Stürmerstar von Real Madrid hatte sich mit seinen beiden Treffern im Spiel um Platz drei gegen England (4:6) noch an Lionel Messi (8) vorbeigeschoben und traf insgesamt 10 Mal. Auch in der ewigen WM-Torjägerliste liegt Mbappé mit 22 Treffern nun vor Messi (21).