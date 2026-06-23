Cristiano Ronaldo und seine Portugiesen schiessen sich beim 5:0 gegen Usbekistan den Frust von der Seele.

Nachdem er seinen Zweiflern und Kritikern die perfekte Antwort gegeben hatte, schritt Cristiano Ronaldo stolz über den Rasen von Houston. «Ich bin zurück», schrie der portugiesische Superstar unmittelbar nach Abpfiff zweimal in die TV-Kamera. Beim 5:0 gegen Usbekistan hatte Ronaldo eindrucksvoll bewiesen: Er ist längst noch nicht zu alt für die ganz grosse Bühne.

«Ich bin unglaublich glücklich. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir als Mannschaft gut gearbeitet haben. Wir haben viel an uns gearbeitet und uns stark verbessert», sagte Ronaldo: «Es ist schön, wenn man einen Rekord einfährt, aber das Ziel ist etwas ganz anderes, ich will der Mannschaft helfen.»

Legende: Sein ikonischer Jubel darf nicht fehlen Cristiano Ronaldo. IMAGO / NurPhoto

Nach dem Fehlstart gegen die Demokratische Republik Kongo (1:1) war vor allem Ronaldo ins Zentrum der Kritik geraten. Nach dem makellosen Auftritt gegen allerdings arg limitierte Usbeken hat der Mitfavorit die K.o.-Runde nun bereits so gut wie sicher. Ronaldo avancierte mit seinem Führungstreffer zum ersten Spieler der Geschichte, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat. Der erlösende Torjubel mit dem gesamten Team kam einem Urknall gleich, zuletzt hatte Ronaldo beim Eröffnungsspiel in Katar 2022 einen Turniertreffer bei einer WM und EM feiern können. 10 Spiele an grossen Turnieren war er zuvor ohne Tor geblieben.

Im ewigen Duell mit Lionel Messi hat Ronaldo in einer Sparte gleichgezogen. Wie der argentinische Superstar ist der 41-Jährige nun gleichzeitig jüngster und ältester WM-Torschütze seines Landes. Dieses Kunststück hat sonst nur noch Dänemarks Michael Laudrup geschafft.

Zur Marke des ältesten Torschützen an einer Weltmeisterschaft wird es Ronaldo hingegen nicht reichen – sofern er in vier Jahren nicht mehr antritt. Diesen hat weiterhin der Kameruner Roger Milla inne, der 1994 im Alter von 42 Jahren einnetzte.

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