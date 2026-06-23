Angeführt von Captain Cristiano Ronaldo zeigt Portugal im 2. WM-Spiel gegen Usbekistan eine Reaktion und siegt 5:0.

Schon zur Pause steht es in Houston 3:0. Ronaldo trifft doppelt und stellt damit neue Rekorde auf.

Das andere Spiel der Gruppe K zwischen Kolumbien und der DR Kongo gibt es ab 3:50 Uhr hier live zu sehen.

Fast alles hatte sich im Vorfeld von Portugals 2. WM-Partie gegen Usbekistan um Cristiano Ronaldo gedreht. Wird er spielen nach seinem lauen Auftritt gegen die DR Kongo (1:1)? Wird nach Lionel Messi, Kylian Mbappé und Co. endlich auch Portugals Superstürmer treffen?

Und siehe da: Keine 7 Minuten waren in Texas absolviert, da hallte ein lautes «Siuuu» durch das Houston-Stadion (68'777 Fans). Nach einer Vorlage von Joao Cancelo, der sich locker über rechts durchsetzte, haute Ronaldo den Ball ansatzlos in die nahe Ecke. Es war die frühe und zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:0-Führung für entfesselt gestartete Portugiesen.

Ronaldo stellte mit diesem Goal einen neuen Rekord auf: Er ist der 1. Spieler, der bei 6 verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat. Messi war bei der WM 2010 in Südafrika ohne Turniertor geblieben.

Ronaldo schnürt Doppelpack

Weil Portugal nach Ronaldos Dosenöffner noch 2 Tore nachlegte, war das Duell mit WM-Debütant Usbekistan schon nach der 1. Halbzeit entschieden. Bei beiden Treffern spielte «CR7» wiederum eine entscheidende Rolle:

17. Minute: Der amtierende Nations-League-Sieger kriegt einen Freistoss nahe des Strafraums. Ronaldo steht bereit, doch der 41-Jährige überlässt Nuno Mendes. Der PSG-Verteidiger jagt die Kugel zum 2:0 ins Netz. Clever: 3 Portugiesen, die sich neben die usbekische Mauer stellten, machen sich kurz vor der Schussabgabe aus dem Staub. Dennoch sieht Goalie Abduvakhid Nematov, der sein WM-Debüt gibt, nicht gut aus.

Der amtierende Nations-League-Sieger kriegt einen Freistoss nahe des Strafraums. Ronaldo steht bereit, doch der 41-Jährige überlässt Nuno Mendes. Der PSG-Verteidiger jagt die Kugel zum 2:0 ins Netz. Clever: 3 Portugiesen, die sich neben die usbekische Mauer stellten, machen sich kurz vor der Schussabgabe aus dem Staub. Dennoch sieht Goalie Abduvakhid Nematov, der sein WM-Debüt gibt, nicht gut aus. 39. Minute: Ronaldos Torhunger ist noch nicht gestillt. Bruno Fernandes bedient den Superstar, der den Ball eiskalt an Nematov vorbeischiebt und auf 3:0 erhöht – und zum ältesten WM-Doppelpacker aufsteigt. Es ist Ronaldos 10. WM-Tor. Die Frage, die sich jetzt stellt: Gelingt nach Messi auch Ronaldo ein Hattrick?

Wenige Sekunden vor der Pause konnte auch diese Frage beinahe mit «Ja» beantwortet werden. Ronaldo lupfte den Ball frech über Nematov, Verteidiger Abdukodir Khusanov verhinderte den Dreierpack in extremis.

Usbekistan wehrte sich so gut es ging – und wurde für teils mutige Vorstösse fast belohnt. 10 Minuten vor dem 3. Tor Portugals hatte der WM-Neuling zum vermeintlichen 1:2 getroffen. Der Prachtstreffer von Azizjon Ganiev zählte nach Videobeweis aber nicht – Abbosbek Fayzullayev hatte Cancelo zuvor klar gefoult.

Eigentor zum 4:0

Nach dem Seitenwechsel war spürbar weniger Energie im Duell zwischen der Weltnummer 5 und der Weltnummer 50. Eine weitere freche Freistossvariante, bei welcher Ronaldo an Nematov scheiterte, führte nach einer Stunde indirekt zu Portugals 4:0: Beim nachfolgenden Corner von Fernandes lenkte Nematov das Spielgerät ins eigene Gehäuse.

Während Ronaldo seinen Hattrick verpasste, setzte Joker Rafael Leao kurz vor Schluss noch einen obendrauf. Nelson Semedos Hereingabe, die eigentlich für «CR7» bestimmt war, blockte Khusanov ab – was zur idealen Vorlage für Leaos 5:0 wurde.

So geht's weiter

Zum Abschluss der Gruppenphase bekommt es Portugal mit Kolumbien, dem nominell stärksten Gegner, zu tun. Anpfiff im Miami-Stadion ist am Sonntag um 1:30 Uhr Schweizer Zeit. Gleichzeitig messen sich die Usbeken im Atlanta-Stadion mit der DR Kongo.

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