An der Medienkonferenz vor dem Kolumbien-Spiel wird bekannt, dass ein Nati-Trio für den WM-Achtelfinal fraglich ist.

Mit ernster Miene beging Murat Yakin die Medienkonferenz weniger als 24 Stunden vor dem WM-Achtelfinal gegen Kolumbien. Als Kommunikationschef Adrian Arnold das Wort ergriff, wurde auch klar weshalb: Mit Johan Manzambi, Ruben Vargas und Djibril Sow mussten gleich drei Spieler das Abschlusstraining abbrechen.

Um welche Art von Problem es ging, verriet der Schweizerische Fussballverband indes nicht. Sämtliche Nachfragen wurden abgeblockt, man müsse zuerst noch weitere Abklärungen abwarten und gebe keine Wasserstandsmeldungen ab. «Der Ärger ist gross. Es wäre ein Riesenverlust, wenn sie nicht auf dem Platz stehen könnten», gab Yakin Einblick in seine Gefühlswelt.

Grosse Schwächung droht

Festzuhalten bleibt allerdings noch: Ob die Meldung tatsächlich stimmt, oder bloss eine Verwirrtaktik von Taktikfuchs Yakin ist, wird man wohl erst am Spieltag selber erfahren. Im Medienzentrum im BC Place von Vancouver hielten sich die beiden Lager in etwa die Waage. Auch SRF-Experte Beni Huggel ist skeptisch: «Dass alle 3 Spieler sich gleichzeitig verletzen, kann ich mir fast nicht vorstellen», findet er.

Sicher ist: Müsste die Schweiz im WM-Achtelfinal tatsächlich auf Manzambi und Vargas verzichten, wäre das eine grosse Schwächung. Das Duo war bislang für fünf der neun Treffer besorgt.

Daneben dürften Yakin ziemlich sicher auch Luca Jaquez und Michel Aebischer nicht zur Verfügung stehen. Das Duo laborierte bereits die ganze Woche an muskulären Beschwerden und trainierte individuell.

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