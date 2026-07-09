Am Mittwoch gab die Fifa bekannt, dass Justin Bieber in der Halftime-Show des WM-Endspiels auftreten wird.

Legende: Ist bei Fifa-Events fast schon Dauergast Pop-Superstar Shakira hat gemeinsam mit Burna Boy auch den offiziellen WM-Song «Dai Dai» aufgenommen. Ryan Pierse/FIFA/Getty Images

Was im US-Sport beim Super Bowl längst Usus ist, wird am 19. Juli auf der WM-Bühne eine Premiere sein: die Halftime-Show. Dass diese beim Endspiel in New Jersey stattfinden wird, war schon länger bekannt. Auch über die Teilnahme von Chris Martin mit seiner Band Coldplay, Shakira, Madonna, der südkoreanischen K-Pop-Band BTS, Burna Boy und dem venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel wusste man Bescheid.

Am Mittwoch gesellte sich der ohnehin schon langen Liste mit dem kanadischen Popstar Justin Bieber aber noch ein nächster Top-Act dazu, wie die Fifa in einem Communiqué mitteilte.

Und mit der Teilnahme des mittlerweile siebten Künstlers fragt man sich unweigerlich: Wie lange wird die Pause im WM-Final wirklich dauern? Zwar schreibt die Fifa in ihrem Communiqué von einer «elfminütigen Show», sie gibt allerdings explizit keine Dauer der ganzen Pause bekannt. Auf eine entsprechende Anfrage reagierte die Fifa (noch) nicht. Zu bedenken gilt jedoch, dass für die Unterhaltung (wohl) eine Bühne auf- und wieder abgebaut werden muss.

24 statt 15 Minuten?

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit verrät indes, dass man sich auf eine längere Unterbrechung einstellen sollte: Sowohl beim Final der Copa America 2024 zwischen Argentinien und Kolumbien als auch beim Endspiel der letztjährigen Klub-WM zwischen Chelsea und PSG – beide Events wurden in den USA ausgetragen – fand ebenfalls eine Halbzeit-Show statt.

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Die Pause zwischen den beiden Halbzeiten dauerte statt der üblichen Viertelstunde 24 Minuten. Vor allem bei der Copa America hagelte es dafür Kritik für den Ausrichter-Verband Conmebol. Stellvertretend sagte Kolumbiens Coach Nestor Lorenzo: «Ich hoffe, ihr habt Shakiras Show genossen, sie ist grossartig. Aber ich kann es nicht verstehen, ich wünschte, die Pause wäre wie immer. Es ist zwar für alle gleich, aber die Spieler können in dieser Zeit auskühlen.»

Auch für Fussball-Traditionalisten wäre dies der nächste Schlag, nachdem die Trinkpausen bereits dafür gesorgt haben, dass das Spiel quasi in vier Viertel unterteilt worden ist.