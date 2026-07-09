Erstmals wird es bei einem Endspiel einer Fussball-WM zwischen den Halbzeiten ein Showprogramm geben.

Shakira, Madonna und BTS waren dafür schon gesetzt: Neu wird auch der kanadische Popstar Justin Bieber erwartet.

Coldplay-Sänger Chris Martin stellt das musikalische Programm zusammen.

Wie viele Weltstars kann man in eine 11-minütige Halbzeitshow packen? Eine ganze Menge – und einer geht noch rein, scheint sich Kurator Chris Martin gedacht zu haben: Der Kanadier Justin Bieber wird beim WM-Finale am 19. Juli in New Jersey bei New York ebenfalls auftreten.

Legende: Justin Bieber am Coachella Festival 2026. Getty Images for Coachella / Kevin Mazur

Bestätigt sind ausserdem Madonna, Shakira zusammen mit Burna Boy, die koreanische K-Pop Band BTS, der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel, der ab September 2026 das philharmonische Orchester von New York leitet, sowie der Schülerchor PS 22, begleitet von Coldplay.

Diese geballte musikalische Ladung soll in 11 Minuten Platz finden – so lange dauert die erste Habzeitshow in der Geschichte der Fussball-Weltmeisterschaft. Das Spektakel orientiert sich an den Halbzeitshows beim Superbowl, dem Finale der American Football Liga, wo jeweils ein aufwändig gestaltetes Musikprogramm geboten wird. Die Pause zwischen den Halbzeiten bleibt 15 Minuten lang, wie bei allen anderen Spielen der WM.

Passend zum Thema Fifa hält sich bedeckt Wie lange dauert eigentlich die Halbzeit-Pause im WM-Final?

Spektakel für guten Zweck

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte schon zuvor geschwärmt, dass die Halbzeitshow «definitiv die grösste Bühne aller Zeiten» sein werde – mit «ein paar Milliarden» TV-Zuschauern weltweit. Immerhin ist das Spektakel für einen guten Zweck: Die FIFA will für ihren globalen Bildungsfonds 100 Millionen US-Dollar für Kinder einsammeln. Zum Programm gehören auch Figuren der «Sesamstrasse» und der «Muppet-Show».