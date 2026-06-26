An der WM 2026 kommt es zum Duell zweier Stürmerstars. Kylian Mbappé oder Erling Haaland – wer holt den Gruppensieg?

Legende: Zeigt sich an der WM bisher treffsicher Kylian Mbappé. imago images/Icon Sportswire

Wenn Frankreich am Freitagabend auf Norwegen trifft, dann stehen zwei Spieler besonders im Vordergrund: Kylian Mbappé und Erling Haaland. Die beiden Stürmer haben an dieser WM jeweils bereits viermal getroffen. Die Partie, in denen es für beide Mannschaften um den Gruppensieg geht, steht unter den besten Vorzeichen, ein Torspektakel zu werden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Partie Norwegen – Frankreich sehen Sie am Freitag live auf SRF zwei. Das Vorprogramm beginnt um 20:05 Uhr, der Anpfiff erfolgt um 21:00 Uhr. Das Parallelspiel in der Gruppe I zwischen dem Senegal und dem Irak zeigen wir auf SRF info.

Doch die Vorbereitung Frankreichs auf das letzte WM-Gruppenspiel war keine leichte. Trainer Didier Deschamps fehlt. Wegen des Todes seiner Mutter ist der Erfolgsarchitekt der Mannschaft mitten in seinem letzten Turnier für die «Équipe Tricolore» abgereist, um an der Beerdigung teilzunehmen.

Passend zum Thema Frankreichs Trainer reist ab Mutter gestorben: Deschamps gegen Norwegen nicht an der Linie

Mbappé jagt Messi

Am Samstag soll Deschamps wieder in die USA zurückkehren, um sein Team auf die K.o.-Phase einzuschwören. Empfangen wird er vielleicht von Mbappé, der Lionel Messi überholt und sich zum alleinigen WM-Rekordtorschützen gekrönt hat. Dafür müsste er gegen Norwegen einen Dreierpack erzielen.

Nach dem 3:1 gegen den Senegal und dem 3:0 gegen den Irak gilt Frankreich als Favorit. Aber auch die norwegische Offensive um Torgarant Haaland überzeugte beim 4:1 über den Irak und dem 3:2 über den Senegal.

Wirft Solbakken die Rotationsmaschine an?

Doch kreuzen die beiden Tormaschinen überhaupt die Klingen? Norwegens Coach Stale Solbakken liess durchblicken, dass ihm das Rennen um die Torjägerkrone bei der WM «scheissegal» sei. Er kündigte nach dem Senegal-Spiel personelle Änderungen an. Ob sie auch Haaland betreffen?

«Unser Ziel ist es, die bestmögliche Tabellenposition zu erreichen», sagte dagegen Deschamps nach dem lockeren Sieg über den Irak: «Die norwegische Mannschaft ist sehr stark. Das haben sie in der Qualifikation bewiesen und auch jetzt wieder mit ihrer grossen Torgefährlichkeit und Effizienz. Sie gehören zu den Besten, daher wissen wir, was uns erwartet.»

Im Spiel um den dritten Platz in der Gruppe stehen sich zeitgleich Senegal und Irak gegenüber. Bisher sind beide Teams ohne Punkte geblieben. Fix ausgeschieden sind die Mannschaften zwar noch nicht, aber um die kleine Chance zu wahren, als einer der besten acht Gruppendritten weiterzukommen, brauchen beide Teams einen Sieg.

Resultate