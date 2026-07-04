Amerika top, Afrika flop: Die erste K.o.-Runde der WM 2026 hat die Resultate aus der Gruppenphase relativiert.

Legende: Der überraschendste südamerikanische Achtelfinalist Paraguay schaltete sensationell Deutschland aus. Reuters/Imagn Images

Der afrikanische Höhenflug an der WM 2026 ist in den Sechzehntelfinals abrupt gebremst worden. Von den 9 Teams schieden 7 aus, nur Marokko, der Halbfinalist von 2022, und Ägypten schafften es in die Achtelfinals.

Abgezockt traten hingegen die Teams aus dem amerikanischen Kontinent auf. Aus Südamerika (Verband Conmebol) stehen mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Kolumbien 4 Teams in den Achtelfinals, gescheitert ist in der ersten K.o.-Runde nur Ecuador.

Und zwar an Co-Gastgeber Mexiko, der zur makellosen Sechzehntelfinal-Bilanz der Nordamerikaner (Concacaf) beitrug. Auch die USA und Kanada sind weiter.

Die südamerikanischen Siege in den Sechzehntelfinals

Uefa: Viel Masse, nur teilweise Klasse

Und Europa? Der dominierende Fussball-Kontinent (10 Teams in den Top 15 des Fifa-Rankings) hat noch 7 Vertreter im Rennen. 6 schieden in den Sechzehntelfinals aus, teilweise allerdings gegen Gegner aus der eigenen Konföderation.

Konföderation WM-Starter Im 1/16-Final Im 1/8-Final 1. Südamerika 6 5 4 (67%) 2. Nordamerika 6 3 3 (50%) 3. Europa 16 13 7 (43%) 4. Afrika 10 9 2 (20%) 5. Asien 9 2 0 (0%) 6. Ozeanien 1 0 (0%)

Asien kommt nicht vom Fleck

Nicht mehr im Turnier dabei sind die enttäuschenden Asiaten, die mit Japan und Australien (das der asiatischen Konföderation AFC angehört) ihre letzten zwei Vertreter verloren. Schon vor vier Jahren in Katar waren alle drei übrig gebliebenen AFC-Vertreter (Japan, Südkorea, Australien) in der 1. K.o.-Runde ausgeschieden.

Für Ozeanien mit dem einzigen Vertreter Neuseeland war schon nach der Gruppenphase Schluss gewesen.