Die Schweiz muss sich im letzten Test vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko mit einem 1:1 begnügen.

Vor gut 6000 Fans in San Diego beginnt die Nati gut, lässt dann aber stark nach.

Beim nächsten Einsatz zählt's: Am kommenden Samstag trifft die Schweiz im 1. WM-Spiel in San Francisco auf Katar.

Pausen tun der Nati ganz offensichtlich nicht gut. Wie schon gegen Jordanien vor 6 Tagen (4:1) verloren die Schweizer auch im letzten Test vor der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko in der Halbzeit den Faden. War es in St. Gallen nach 3:0-Führung und 7 Wechseln nicht weiter tragisch, sah dies gegen Australien schon anders aus.

Legende: Dan Ndoye Erneut einer der auffälligsten Schweizer. Toto Marti/Blick/freshfocus

Im Snapdragon Stadium von San Diego schepperte das Aluminium nach einem Kracher von Nestory Irankunda, in der vorletzten Saison noch als Leihspieler für GC auf dem Platz, schon in der 49. Minute. Gregor Kobel hatte noch leicht abgelenkt und das 1:1 verhindert. Doch diese Chance weckte die Schweizer nicht auf, im Gegenteil.

Durchzogene 2. Halbzeit

7 Minuten später wurde die Defensive auf dem falschen Fuss erwischt. Ein einfacher langer Ball der «Socceroos», ein Stellungsfehler von Silvan Widmer – und schon sprinteten 3 Australier auf den bemitleidenswerten Kobel zu. Nach einem cleveren Querpass war es Tete Yengi, der in seinem 1. Länderspiel sogleich traf.

Erst danach nahm die Schweiz die Zügel wieder in die Hände, ohne jedoch gefährlich zu werden. Es dauerte bis zur 79. Minute, ehe Joker Cedric Itten seinen Kopfball leicht zu hoch ansetzte. In der Nachspielzeit flog ein weiterer Kopfball des Düsseldorfers nur wenig drüber. So blieb es am Ende beim gerechten 1:1.

Ndoye trifft einmal mehr

Dabei hatte sich das Ergebnis in der 1. Halbzeit nicht angedeutet. Gerade in den ersten 20 Minuten kamen die Schweizer gegen die defensiv stehenden Australier immer wieder zu Chancen. Vor allem nach hohen Ballgewinnen und über den einmal mehr auffälligen Dan Ndoye entstand oft Gefahr. Zunächst vergab der Nottingham-Spieler noch zweimal, beim dritten Versuch veredelte er einen sensationellen Steilpass von Captain Granit Xhaka zum 1:0 (15.). Es war sein vierter Treffer in den letzten 5 Nati-Spielen.

Auch danach beherrschten die Schweizer die Szenerie, wiesen teilweise bis zu 75 % Prozent Ballbesitz auf – ohne jedoch weiter gefährlich zu werden. Und die Australier, die zuletzt im Test gegen Mexiko 0:1 verloren hatten, meldeten sich erst vor der Pause durch einen Kopfball von Harry Souttar wieder an. Es sollte der Vorbote für den Start in die 2. Halbzeit werden.

Mit dem Ergebnis und der Leistung dürfte Nati-Coach Murat nur bedingt zufrieden sein. Ohne den verspätet angereisten Breel Embolo und den angeschlagenen Ruben Vargas konnte sein Team indes immerhin die Abläufe für die ersten WM-Spiele testen. Wie in San Diego wird man auch in der Gruppenphase immer zur Mittagszeit spielen.

So geht es weiter

Ab jetzt gilt's, die Testerei vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko ist abgeschlossen. Am Sonntag geniesst das Yakin-Team einen freien Tag, danach beginnt die direkte Vorbereitung auf den WM-Auftakt gegen Katar. Dieser steigt am kommenden Samstag in San Francisco.

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