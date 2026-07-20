Lionel Messi hat sich nach dem verlorenen WM-Final mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram zu Wort gemeldet – seine Zukunft in der argentinischen Nationalmannschaft dabei allerdings offen gelassen: «Der Schmerz ist riesig. Es wird Zeit brauchen, bis diese Wunde verheilt», schrieb der 39-Jährige. Dazu postete er ein Foto, das ihn mit Tränen in den Augen mit der Silbermedaille um den Hals zeigt.

Er wolle nach seinem zweiten verlorenen Endspiel bei einer Fussball-WM nach 2014 auch «all das Gute in Erinnerung» behalten – «die Spiele, die wir dank unseres vollen Einsatzes noch gedreht haben und die für immer in Erinnerung bleiben werden, sowie die Unterstützung eines ganzen Landes, die uns zusammen mit der Arbeit und dem Einsatz dieser Mannschaft dazu gebracht hat, wieder zu den Besten der Welt zu gehören.»

«Der immense Stolz, Argentinier zu sein»

Durch das Erreichen des Finals in New Jersey, das Argentinien am Sonntagabend 0:1 nach Verlängerung gegen Spanien verloren hatte, sei es «wieder einmal gelungen, als Land zusammenzustehen und gemeinsam den immensen Stolz zu teilen, Argentinier zu sein», schrieb Messi ausserdem und gratulierte Spanien zum Titelgewinn.

Sollte der Stürmer von Inter Miami tatsächlich seine Nationalteamkarriere beenden, würde er einige WM-Rekorde hinterlassen. Er hält die Bestmarken für die meisten Teilnahmen an Endrunden (6, geteilt mit Cristiano Ronaldo und Guillermo Ochoa), die meisten Spiele (34) und die meisten Siege (23). Zudem ist er seit Sonntag der älteste Feldspieler in einem WM-Final.

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