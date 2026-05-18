Nati: «Find the Squad»
-
Das Schweizer WM-Kader ist komplett
- Das Nati-Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko ist komplett. 26 Spieler reisen an die WM.
- Das Nati-Kader wurde am Montag und Dienstag tröpfchenweise veröffentlicht und am Dienstagnachmittag mit Fabian Rieder und Cedric Itten komplettiert.
- Am Mittwoch wird Trainer Murat Yakin an einer Medienkonferenz zum Aufgebot Stellung nehmen.
Themen in diesem Liveticker
-
Das Schweizer WM-Kader
-
Rieder und Itten erhalten WM-Post
-
Embolo, Vargas und Jaquez kochen mit
-
Ndoye und Amdouni komplettieren die WM-Symphonie
-
Aebischer und Mvogo dürfen aufs Feld
-
Fassnacht, Cömert und Amenda legen an der WM auf
-
Drei Spieler haben die Haare schön
-
Yakin baut auf Widmer, Akanji und Keller
-
Durch die Blume: Blühen Zakaria und Sow an der WM auf?
-
«Freulerwehr» enthüllt nächste WM-Fahrer
WM 2026
SRF zwei, Sportflash, 18.05.2026, 20 Uhr
;
SRF