Die 26 Spieler, welche die Schweiz an der WM vertreten, werden am Montag und Dienstag gesondert bekanntgegeben. Der SFV setzt dabei auf ein Bilderrätsel.

Legende: Hat sein Kader schon zusammengestellt Nati-Trainer Murat Yakin. Keystone/Cyril Zingaro

Ab Montagvormittag werden auf den verschiedenen Kanälen der Nati in den sozialen Medien insgesamt elf Bilder veröffentlicht, in denen die Namen der aufgebotenen Spieler versteckt sind. Unter dem Motto «Find the Squad» können die Fans das Schweizer WM-Kader so selbst ausfindig machen.

Wie der Schweizer Fussballverband (SFV) mitteilte, zeigen die Fotos Menschen in ihrem Alltag – in verschiedenen Berufen und Lebenswelten quer durch die Schweiz. Damit wolle man neben den Spielern auch die Schweizer Bevölkerung in den Mittelpunkt stellen.

Medienkonferenz am Mittwoch

Nationaltrainer Murat Yakin will sich am Mittwoch eingehender zum Aufgebot äussern. «Ich weiss, dass die ganze Fussball-Schweiz auf dieses Aufgebot wartet. Deshalb finde ich es passend, dass wir es auf kreative Art und Weise bekanntgeben und Menschen aus verschiedenen Branchen mit einbeziehen», wird der 51-Jährige zitiert.

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