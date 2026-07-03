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Nati-Rating gegen Algerien Manzambi zum Dritten – auch Ndoye und Zakaria brillieren

Shootingstar Johan Manzambi ist wieder einer der Besten. Gute Noten geben die SRF-User auch Dan Ndoye und Denis Zakaria.

03.07.2026, 15:17

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Zwei Fussballspieler in roten Trikots feiern auf dem Spielfeld vor einer Menge.
Legende: Gehörten zu den notenbesten Schweizern Dan Ndoye (links) und Johan Manzambi. Sarah Stier/FIFA/Getty Images

Immer wieder Johan Manzambi. Der 20-jährige Offensivspieler sorgte gegen Algerien mit seiner brillanten Vorlage zum 1:0 von Breel Embolo (10.) für die beste Aktion der Partie. Nicht verwunderlich also, dass Manzambi von den SRF-Usern mit Abstand am besten benotet wurde – und das nach Bosnien-Herzegowina (4:1) und Kanada (2:1) zum 3. Mal in Folge. Der Freiburg-Legionär erhielt durchschnittlich 5,5 von 6 möglichen Sternen.

Hinter Manzambi finden sich in den Top 3 mit Denis Zakaria und Dan Ndoye – beide mit knapp über 5 Sternen bewertet – zwei weitere Akteure, die massgeblich am Sieg beteiligt waren. Zakaria lieferte bis zu seiner Auswechslung eine vorzügliche Leistung als Rechtsverteidiger ab. Der 29-Jährige hatte seine Füsse beim 2:0 von Ndoye wenige Sekunden nach der Pause im Spiel.

Nicht besonders gut weg kamen die Einwechselspieler Fabian Rieder und Noah Okafor. Rieder vergab in der 82. Minute das sicher geglaubte 3:0, als er das fast leere Tor nicht traf.

Es wurden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 15 Minuten Einsatzzeit hatten.

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