Legende: Könnte erst im allfälligen WM-Final wieder spielen Jarell Quansah. Imago/ZUMA Press Wire

England: Happige Strafe für Quansah

Verteidiger Jarell Quansah wäre erst in einem möglichen WM-Endspiel der englischen Nationalmannschaft wieder spielberechtigt. Nach seiner roten Karte im Achtelfinal gegen Mexiko (3:2) sperrte die Fifa den 23-Jährigen für 2 Spiele. Damit zeigte sich der Weltverband deutlich weniger gnädig als beim US-Amerikaner Folarin Balogun, der trotz vorheriger roter Karte im Achtelfinal gegen Belgien (1:4) spielen durfte, was weltweit für grosse Empörung gesorgt hatte. Quansah hatte gegen Mexiko wegen groben Foulspiels einen Platzverweis kassiert – allerdings erst nach Eingriff des Videoschiedsrichters. Das Team von Trainer Thomas Tuchel trifft am Samstag (23:00 Uhr Schweizer Zeit) im Viertelfinal auf Norwegen.