Legende: Könnte erst im allfälligen WM-Final wieder spielen Jarell Quansah. Imago/ZUMA Press Wire

England: Happige Strafe für Quansah

Verteidiger Jarell Quansah wäre erst in einem möglichen WM-Endspiel der englischen Nationalmannschaft wieder spielberechtigt. Nach seiner roten Karte im Achtelfinal gegen Mexiko (3:2) sperrte die Fifa den 23-Jährigen für 2 Spiele. Damit zeigte sich der Weltverband deutlich weniger gnädig als beim US-Amerikaner Folarin Balogun, der trotz vorheriger roter Karte im Achtelfinal gegen Belgien (1:4) spielen durfte, was weltweit für grosse Empörung gesorgt hatte. Quansah hatte gegen Mexiko wegen groben Foulspiels einen Platzverweis kassiert – allerdings erst nach Eingriff des Videoschiedsrichters. Das Team von Trainer Thomas Tuchel trifft am Samstag (23:00 Uhr Schweizer Zeit) im Viertelfinal auf Norwegen.

Marokko: Viertelfinal kommt für Saibari zu früh

Marokko muss den WM-Viertelfinal ohne Ismael Saibari bestreiten. Der zukünftige Offensivspieler von Bayern München fällt für das Duell mit Frankreich am Donnerstagabend aus. Für den dreifachen Torschützen dieser WM komme das Spiel noch zu früh, sagte Marokkos Trainer Mohamed Ouahbi an der Abschluss-PK in Foxborough. Er hoffe, dass Saibari nicht für den Rest des Turniers ausfalle. Saibari war beim 3:0 der Marokkaner im Achtelfinal gegen Mitgastgeber Kanada früh angeschlagen ausgewechselt worden. Medienberichten zufolge hat der 25-Jährige nur eine leichte Muskelzerrung erlitten.