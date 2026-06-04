Legende: «Miami Heat» an der Fussball-WM? Im Stadion in Florida droht grosse Hitze. Doch wer im Stadion Wasser trinken will, muss dieses dort erwerben. Keystone/ EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Fifa: Keine Wasserflaschen

Fans dürfen an der WM aus Sicherheitsgründen doch keine Wasserflaschen mit in die Stadien nehmen – trotz erwarteter Temperaturen von teils über 30 Grad. Entsprechende Berichte bestätigte die Fifa in ihrem aktualisierten Verhaltenskodex: «Um Zweifel auszuschliessen: Wiederverwendbare Wasserflaschen dürfen nicht ins Stadion mitgebracht werden.» Im Mai noch hatte es geheissen, dass leere, transparente und wiederverwendbare Plastikflaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu einem Liter mitgebracht werden dürfen.

Japan: Wechsel des Trainingsplatzes

Japans Nationalmannschaft wechselt im WM-Camp im mexikanischen Monterrey Medienberichten zufolge den Trainingsplatz. Grund dafür soll der Zustand des Rasens sein. Ursprünglich sollten die Japaner auf dem Hauptplatz von UANL Tigres trainieren. Der weist aber – so berichtet ESPN – Mängel auf.

FIFA WM 2026