Legende: Darf länger nicht mehr spielen Assim Madibo (links). Keystone/AP Photo/Emma Peterson

Katar: Madibo muss nach Horrorfoul lange aussetzen

Der katarische Mittelfeldspieler Assim Madibo ist für das folgenschwere Foulspiel an Kanadas Ismaël Koné für 5 Partien gesperrt worden. Koné hatte sich bei dem Tritt das Bein gebrochen, Madibo war dafür bei der 0:6-Niederlage in der 54. Minute mit Rot des Feldes verwiesen worden. In den Tagen nach der Verletzung besuchte Madibo Koné im Spital. Der katarische Fussballverband betonte in einer Stellungnahme, dieser Besuch spiegle «den Geist des Fair Play und die starken Beziehungen auf und neben dem Platz» wider.

Senegal: Stammkeeper Mendy muss pausieren

Der Senegal muss am Freitag im abschliessenden WM-Gruppenspiel gegen den Irak auf Stammkeeper Edouard Mendy verzichten. Der 34-Jährige zog sich im Spiel gegen Norwegen eine Verletzung im linken Knie zu. Über die weitere WM-Teilnahme Mendys könnten erst nach weiteren Untersuchungen Angaben gemacht werden, teilte der senegalesische Verband mit.

Belgien: Doku zurück im Team

Jérémy Doku ist nach einem Abstecher nach London ins belgische WM-Camp zurückgekehrt. Dem 24-jährigen Stürmer war erlaubt worden, bei der Geburt seines ersten Kindes dabei zu sein. Dokus Frau Shireen brachte am Montag einen Sohn namens Praise zur Welt. Die WM-Partie Belgiens am Sonntag gegen den Iran hatte Doku wegen einer Atemwegserkrankung verpasst. Im letzten Gruppenspiel trifft Belgien am Freitag auf Neuseeland.

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