Legende: Reaktion auf Kritik Die Fifa lockert ihr Wasserflaschen-Verbot. AP Photo/Jae C. Hong

Fifa: Wasserflaschen nun doch erlaubt

Der Weltverband Fifa hat nach massiver Kritik sein umstrittenes Wasserflaschenverbot für die WM 2026 gelockert. Zuschauende dürfen nun doch eine kleine, werkseitig versiegelte Einweg-Plastikflasche (590 ml) mitbringen, wie Betriebschef Heimo Schirgi mitteilte. Verboten bleiben wiederverwendbare Flaschen mit festem Gehäuse. Zuvor hatte die Fifa ein generelles Verbot mit Sicherheitsbedenken begründet – Kritiker witterten reine Geldmacherei. Bei erwarteter Hitze warnen Experten vor Gesundheitsrisiken.

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