Legende: Brachte die Bosnier in Front Ex-FCZ-Verteidiger Nikola Katic. Keystone/Jeff Roberson

Bosnien: Unentschieden gegen Panama

Auch Bosnien-Herzegowina, an der WM der zweite Vorrundengegner der Schweiz, ist die Hauptprobe auf das Turnier nicht optimal gelungen. Gegen Panama resultierte in St. Louis ein 1:1. Der frühere FCZ-Verteidiger Nikola Katic brachte die Bosnier in der 23. Minute in Führung. Jiovany Ramos vom bald zweifachen WM-Teilnehmer Panama glich die Partie kurz vor der Pause wieder aus. In der zweiten Halbzeit, in der bei Bosnien-Herzegowina Armin Gigovic von den Young Boys nach gut einer Stunde eingewechselt wurde, gab es keine weiteren Tore mehr.

Katar: Nullnummer gegen El Salvador

Katar, der erste Schweizer Gruppengegner, ist in seinem letzten Testspiel vor dem WM-Auftakt nicht über ein 0:0 gegen El Salvador hinausgekommen. Die Zentralamerikaner belegen in der Weltrangliste nur den 100. Platz, Katar liegt immerhin auf Rang 55. Die Katari hatten zwar mehr Ballbesitz, wussten damit aber zu wenig anzufangen. Bereits im ersten Test gegen Irland blieb Katar ohne eigenes Tor, es hatte eine 0:1-Niederlage abgesetzt.

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